「從討厭到和平相處」 11歲妥瑞氏兒撰文感性分享

2019-06-05 15:46

〔記者廖雪茹／新竹報導〕一名就讀資優班的11歲陳小弟，半年前開始出現不斷搖頭、咬嘴唇的狀況，引起同儕異樣的眼光；原本抗拒就醫的他，在接受身心科和心理師的治療療程之後，不再出現症狀，也不用吃藥，他開心地寫了一篇文章「我的朋友—妥瑞氏」，分享「從討厭妥瑞氏到和平相處」的經驗，還立志長大以後要當一名幫助病人的醫生。

陳小弟的媽媽用心地收集很多妥瑞氏相關資訊，說服兒子，帶他到中國醫藥大學新竹附設醫院看診，身心醫學科主任王明鈺以「童言童語」和陳小弟溝通先打破心房，再會同臨床心理師游沛穎教他「習慣反向訓練」行為治療，經過8次的治療療程，陳小弟不再出現搖頭或咬嘴唇的狀況。

王明鈺表示，所謂的「習慣反向訓練」，就是讓患者練習覺察到自己將抽動的前兆；接下來是對抗反應訓練，當「前兆性的衝動」出現時，要做出一個與抽動相反的動作，使身體得到相同的緩解感受，希望透過對抗反應行為，使得抽動症狀逐漸消失。例如想眨眼前，就先反向訓練，睜大眼睛5秒輕閉一秒；想搖頭前，就反向訓練先點頭，透過不斷練習來緩解抽動。

陳小弟在文章中寫道「很多人因為不了解甚麼是妥瑞，對妥瑞人嘲笑、 排擠， 在我經歷過這一段時間後，我對未來開始有了目標。我想像王醫師一樣幫助病人，所以我現在更要努力讀書學習，立志要當醫生。」

陳小弟還說，未來希望我帶著我的專業，走進校園演講，讓大家更能理解特殊疾病的孩子其實並不可怕，希望社會多些包容多些愛，讓世界會更美好。

王明鈺也提醒，妥瑞氏患者並不是「故意」有動作，父母親不要一味責怪，反而應該提醒他，多做對抗反應練習，而不是喝斥他「別再動了」；當孩子成功覺察並對抗抽動時，父母應給予鼓勵，增加正向感受；「習慣成自然」這樣的治療成效，並不一定要藥物治療，是病患的福音。

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