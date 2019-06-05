會勘清水區銀聯段空間改造 蔡其昌：全面植栽綠美化

2019-06-05 15:07

〔記者歐素美／台中報導〕立法院副院長蔡其昌今天邀集農委會東勢林管處副處長陳燿榮、市議員楊典忠、台中市建設局養護工程處、清水區公所及西社巷弄長照關懷協會等會勘清水區銀聯段103、103-4地號空間改造，希望加強綠美化植栽，東勢林處允諾將協助提供苗木或植樹綠美化。

蔡其昌表示，銀聯段103、103-4地號早期為眷村，拆除後，目前由市府建設局每半年與國防部簽約一次，由清水區公所代管，目前園區內主要有草皮，宛如萬坪公園，供民眾休憩，西社巷弄長照關懷協會並於今年成立進駐公園內早期廢棄的幼稚園，希望加強公園綠美化，以提升地方老人照顧環境的品質，也提供清水區西社里周邊學生及民眾一處公園綠地。

楊典忠表示，台中市人均綠地面積為六都第二，但是社區公園、綠園道多集中在市區，清水難得有這樣的綠地，建議朝共融式公園規劃，工程完工後，不僅增加地方民眾休閒，也可增加社區長照樂齡族群的活動場地。

清水區銀聯段103、103-4地號，目前主要作為清水區西社里及西社巷弄長照關懷協會據點，面積約3公頃（約10000坪），平時有許多地方民眾聚集於該地辦活動、休閒及運動。東勢林管處副處長陳燿榮表示，該處樂意提供苗木及協助種樹等，加強公園的綠美化。

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