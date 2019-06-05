行銷日月潭新8景 「玩偶版」美空雲雀插一腳

2019-06-05 14:55

〔記者謝介裕／南投報導〕辭世多年的日本歌后美空雲雀，最近網路盛傳將現身日月潭舉辦演唱會，令各界難以置信，甚至還有網友直白表示，難不成見鬼了嗎？原來這是日月潭青年活動中心推動「日月潭新8景」觀光祭出的創意，從端午假期開始，每逢週五、六2天晚間7時30分至8時，美空雲雀將在該中心大廳開唱，不過，並非真人，而是「玩偶版」的美空雲雀領軍的迷你樂團，答案揭曉後，聞者莫不露出會心一笑﹗

素有「點子王」之稱的日月潭活動中心總幹事柯經一，發現去年日管處公布「日月潭新8景」以來，遊客仍一知半解，也經常與「舊8景」搞混，遂決定將自己收藏的珍品，且已在市面上停產的「玩偶版」美空雲雀迷你樂團，作為推動日月潭觀光的新元素。

柯經一指出，「玩偶版」美空雲雀迷你樂團，從主唱、合音迄吉他、琴鼓、管弦樂器等各項樂器，可說是應有盡有，且玩偶還會隨著樂曲變換肢體動作，讓人宛如真的置身在演唱會的臨場感。

而會場舞台背景則是九蛙疊像、緋色櫻湖、騎享優游（水上自行車道）、向山映月、水社迎曦、微笑山谷、山中明珠（拉魯島）、情定日月（永結同心橋）等「日月潭新8景」，堆疊起來的一系列風景照，進而達到行銷觀光的目的。

柯經一說，目前「玩偶版」美空雲雀演唱會，只限週五、六晚上，每次演出時間約半小時，如此日月潭缺乏夜間娛樂問題，也可一併獲改善，未來也將視遊客反映再評估是否擴大辦理。

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