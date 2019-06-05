高鐵招待獨居長輩坐高鐵到木柵動物園

2019-06-05 14:29

〔記者蘇金鳳／台中報導〕讓長輩過一個不一樣端午節，高鐵今天招待童庭社會福利基金會多位獨居長輩，免費搭高鐵到木柵動物園，多數長輩都未坐過高鐵及到木柵動物園，老人家雖然一大早就要起來，但一想到要坐高鐵及看貓熊都很興奮。

端午節很多團體都會送給獨居長輩粽子，讓老人家有過節之感，而高鐵台中站特免費招待童庭基金會多位獨居長輩及志工搭高鐵到台北木柵動物園，提早過不一樣的端午節。

基金會執行長葉裕明表示，這次參與活動的長者，許多人雖居住在高鐵台中站附近，卻從未搭乘過高鐵，也從未到木柵動物園，老人家一想到今天可搭高鐵及到木柵動物園，很多人昨天晚上都興奮的睡不著覺。

葉裕明感謝台灣高鐵公司的協助，不但讓長者體驗台灣陸地上最快的交通工具，同時長者也能透過旅遊走出戶外，增加與社會的接觸，感受到有人陪伴出遊的快樂。

現年73歲的王爺爺育有3位子女，女兒已婚，其中一個兒子失聯多年，另一兒子則因患有精神障礙住在療養院，因此目前獨自一人居住，靠著四處打零工負擔各項開銷費用。

從未搭乘過高鐵的王爺爺，一聽到要搭乘高鐵前往木柵動物園一遊，對於此趟旅行感到相當開心與期待！

原本長輩們最期望看到貓熊，但可能是電視上出現貓熊機率比較高，老人家到木柵動物園後，反而看到無尾熊比較興奮，對無尾熊可以長時間一直在樹上睡覺充滿好奇。

高鐵台中站長古李安表示，台灣高鐵公司積極參與社會公益活動，期望透過此次圓夢活動，喚起社會大眾對於高齡化社會的關注，號召更多年輕世代一起關心家中長者

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