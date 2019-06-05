棄明星高中讀嘉商 她統測639.5分設計群全國榜首

2019-06-05 13:11

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義高商廣告設計科學生黃曉倩，3年前會考成績5A、達到可錄取明星高中標準，但她選擇依照興趣選讀嘉商，今年四技二專統測她考639.5分成績，仍為設計群的全國榜首。

黃曉倩的導師顏家均說，黃曉倩3年來都沒有缺繳過作業，上課認真，去年獲得全國商業類科技藝競賽「電腦繪圖職種」第一名，本可保送國立台灣科技大學就讀，但她以雲林科技大學數位媒體設計系為第一志願，放棄保送資格、技優入學管道，參加統一入學測驗，考出榜首高分。

黃曉倩分享讀書心得，她說要充分利用在校時間學習，該記得的內容，上課時就要先背起來。

而嘉商國貿科何宇軒、應用英語科楊凡巧也表現不俗，統測成績分別考644分、629分，成為「商管群」、「外語群英語類」的雲嘉地區榜首，其中何宇軒國中會考成績5B，錄取嘉商後因夢想考上會計師，只要讀書時覺得有疑惑，就會請教老師、將觀念釐清，除了念書，他還參加學校「旗槍隊」，能文能武。

何宇軒說，志願選填成功大學會計系、政治大學金融系跟中興大學應用經濟系，希望如願成為會計師。

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