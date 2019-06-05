妙手回春 國寶「筆筒樹」復育現生機

2019-06-05 12:20

〔記者邱芷柔／屏東報導〕台灣蕨類種類近700種，種數與單位面積居世界之冠，素有「蕨類王國」之稱，但近年受整體環境影響，不少蕨類陷入瀕臨危機，像是過去常被運用在園藝中的蛇木「筆筒樹」，遭受萎凋病所苦，族群數量不斷降低，華盛頓公約已將它列為「二級稀有瀕危植物」，屏東科技大學農園生產系教授謝清祥，帶領研究生周玉儒、張育瑋投入蕨類植物研究，成功以組織栽培技術在實驗室中繁衍出筆筒樹幼苗，讓筆筒樹復育再現生機。

謝清祥說，台灣地處亞熱帶，四面環海且內陸為高山，相當適合蕨類植物繁衍，台灣常見的「筆筒樹」在其他國家相當少見，堪稱是台灣的國寶，園藝中常見的蛇木盆、蛇木板、蛇木屑就是利用筆筒樹糾纏的氣生根製成，是栽培蘭花的好材料，但筆筒樹需要生長到1.75公尺才會有成熟的孢子葉，加上目前野外染病情況，讓台灣筆筒樹數量不斷下滑，出現瀕危困境。

筆筒樹可透過人工進行孢子繁殖，但限制條件多且不易成功，屏科大研究生周玉儒以「筆筒樹孢子體無菌生產系統之建立」為研究主題，透過刺激筆筒樹的綠球體增生，讓孢子繁衍速度快1倍，且數量也較傳統的孢子繁殖多10至20倍，結合組織培養技術，穩定培育筆筒樹幼苗。

周玉儒說，目前台灣多數蕨類植物皆是野採苗，而利用傳統繁殖方法，繁殖倍率低落且品質不一，甚至嚴重破壞當地生態，市面上的蕨類盆栽短缺，多仰賴國外進口或以山採方式取得，為了對應市場需求與永續觀念，他與張育瑋投入研究，並合夥成立蕨翌園藝企業有限公司。

張育瑋也表示，他們具備了筆筒樹、猴腦鹿角蕨等兩項蕨類植物的量產技術，並持續投入不同蕨類的研究，除了為保種盡一份心力，現在他們也結合文創概念，推出「瓶中植栽」與「植物瓶中造景」等商品。

周玉儒與張育瑋的技術與想法，透過屏科大創新育成中心輔導，獲得教育部U-start創新創業計畫肯定，通過第一階段徵選，獲得創業補助款，並成為第二階段的具有新南向意涵的績優團隊，獲得50萬元獎勵金。

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