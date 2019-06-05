遊沙洲淨灘、訪七股潟湖 學童大開眼界

2019-06-05 12:13

〔記者楊金城／台南報導〕國立台南大學附設實驗國小彩虹斑馬志工隊配合中華醫大大眾科學教育計畫，與七股竹橋國小辦理潟湖主題戶外教育，兩校47位師生今搭乘膠筏遊訪昔日台江內海、今之七股潟湖，並在網仔寮汕進行淨灘活動，也走訪400年前倒風內海的鹽水港，學生藉由探索潟湖沙洲的自然與人文的風貌，收穫滿滿。

中華醫大副校長孫逸民指出，安排學生搭船遊七股潟湖登上網仔寮汕，體會沙洲具有減緩外海大浪侵襲陸地的功能，並進行動植物生態觀察。

這趟自然與人文課讓小朋友大開眼界，南大附小學生張維靖說，在沙洲西邊可看到台灣海峽一波波的海浪打上來，而被沙洲包圍的七股潟湖卻是風平浪靜，還可以養殖出肥美的蚵仔呢。

師生隨後來到鹽水探訪橋南老街、八角樓及護庇宮，了解先民渡海定居後，帶來家鄉建築、信仰及飲食文化，品嘗鹽水意麵。

竹橋國小學生張宜茜說，站在八角樓前覺得自己好嬌小，沒想到這座建築從上到下都沒用到一根釘子，師傅精雕細琢花了10年才蓋好真是太厲害了。

竹橋國小代理校長黃薇芬說，七股和鹽水兩地的潟湖主題課程，透過潟湖及沙洲的自然生態，以及鹽水古蹟、民俗、美食的人文樣貌，在南大附小陳怡均老師深入淺出的解說下，使學生認識潟湖今昔的風華，偏鄉共學擴展學童的學習視野。

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