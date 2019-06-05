遊客「撥簾放鳥」 灰頸冠鶴混進人群嚇壞園方

2019-06-05 10:45

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立動物園的生態鳥園、水禽區，在進入或離開時，必須先用手撥開兩道「垂簾」才能順利通過，以阻絕野鳥和圈養鳥類接觸，不過園方保育員最近發現，有遊客主動撥開「垂簾」，協助幾隻較親人的灰頸冠鶴通過「垂簾」，動物園出面呼籲，為了維護動物和遊客的安全，別擅自「撥簾放鳥」，讓生態鳥園或水禽區的鳥類闖入不該去的地方。

生態鳥園與水禽區，採沉浸式混合圈養展示設計，營造鳥類自然生活的氛圍，讓參訪遊客如同踏入野外，聽見四周傳來的飛行拍翅聲及鳴叫聲，也可以近距離觀察鳥類覓食、求偶、築巢等自然行為，如同大自然的縮影。

園方表示，住在這兩個區域裡的珍貴嬌客們，習慣步道來來往往的遊客，許多個體不怕陌生人，尤其是水禽區的3隻人工孵化與照養的灰頸冠鶴，非常熱情活潑，比一般親鳥自行照顧長大的鳥類個體，更樂於親近陌生人，有時，牠們還會主動混入人群中，展現「親民」的一面。

在生態鳥園、水禽區的出入口及相連的通道，為了阻隔野生禽鳥進入、防止鳥兒們勿闖別人家的地盤發生打鬥，甚至是不告而別等情形發生，在每個出入口的位置都設置了兩道「垂簾」，但保育員發現，有民眾主動將「垂簾」掀開，協助灰頸冠鶴或其他鳥類通過這兩道防線，恐怕危害到動物或遊客的安全。

園方表示，為了減輕重量利於飛行，鳥類的骨骼演化為中空的結構，若受到驚嚇或外力，可能就會造成折損。鳥禽一旦離開習慣的住所，會感到驚慌失措，在閃躲的過程四處逃竄導致受傷，甚至誤傷參訪民眾。

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