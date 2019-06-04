澎湖打造帆船為國際品牌 賴峰偉宣布風箏浪板前進2024奧運舞台

2019-06-04 23:18

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕2019第七屆海峽盃帆船賽暨國際邀請賽，即將在6月16日由中國廈門啟航，前進澎湖群島，計有14個國家、220位選手參賽。澎湖縣長賴峰偉表示，要利用風的優勢，打造澎湖為帆船之島，再創響譽國際的品牌，風箏浪板將前進奧運舞台。

海峽盃帆船賽暨國際邀請賽、澎湖島帆船週系列賽睽違4年後再度舉辦，此次有來自歐洲，美洲及亞洲14個國家20餘艘重帆船參加，約220位選手。6月16日自中國廈門啟航，6月19日抵達澎湖，20日、22日為南海繞標賽及繞島賽，24日返航回中國廈門。帆船週系列賽為6月27日至29日，將在澎湖海域進行為期一週的環島賽事。

賴峰偉表示，澎湖擁有得天獨厚的風、絕佳的海域，與加勒比海、西班牙同列世界級風帆賽的場域，上天給予澎湖這麼好的條件，要充分利用，從點發展到面，透過各項風帆賽事的推廣，讓世界看見澎湖。澎湖縣府下一波將推動風箏浪板，在湖西青螺白坑沙灘打造風箏浪板基地，瞄準2024奧運舞台奪冠。

全國帆船協會理事長陳雙全副議長表示，澎湖海域是全台推動海洋運動最好的縣市，他非常感謝賴峰偉、前縣長王乾發及前立委林炳坤、前立委林滄敏對於帆船運動的大力支持，致使風帆運動在澎湖成長茁壯，走上國際。此次海峽盃帆船賽睽違4年又重新展開，加上帆船週系列賽，計有51艘帆船來到澎湖，將突破台灣賽事紀錄。

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