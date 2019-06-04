金門頭一遭 畫設「山坡地」民眾有「異」見

2019-06-04 20:41

〔記者吳正庭／金門報導〕行政院農委會將依水土保持法在金門畫設「山坡地」，為使金門民眾充分了解山坡地畫定內涵及配套措施，農委會水土保持局今天分別在大、小金門各辦理1場說明會；金門不動產公會理事長王立邦說，不希望中央再用法規「鎖」住金門。

農委會水土保持局監測管理組長陳重光說，全國的「山坡地」早在1980年2月6日公告在案，因金門縣當時屬於「戰地」，未辦理山坡地畫定，連江縣也有同樣的情形。農委會有鑑於近年極端氣候影響，每逢颱風豪雨容易造成土砂災害，加上金門縣正積極推動觀光，山坡地畫定有利於加強水土保持處理與維護，可避免開發利用的負面影響。

陳重光說，召開說明會並不在畫設山坡地的法定程序裡，但依水保法第3條規定擬具金門縣山坡地劃定計畫（草案）於3月26日辦理初畫展示30日時，引發部分民眾及團體關切，立法委員陳玉珍也於日前要求召開說明會，農委會在金門縣政府協助下，決定在金門舉辦兩場說明會。

金門縣不動產開發商業同業公會理事長王立邦說，金門當初被畫為戰地，有很多東西都被限制，後來又被國家公園畫設的範圍鎖住，再來是被全國僅有的「自然村」鎖住，現在金門因為要畫設山坡地又要被鎖1次。

王立邦說，將「山坡地開發建築面積及其他開挖整地面積未滿500平方公尺者，得以簡易水土保持申請書申請，可免技師簽證、審查費、保證金等，大幅減輕民眾負擔」中的500公尺能向上放寬。

另外，下午在烈嶼鄉（小金門）場次，由於被畫入山坡地範圍面積達501.86公頃，其中私有地約100.6公頃，占此次畫入山坡地總面積的27.7％，私有土地畫入比例相對較高，引發鄉民反彈，要求將全鄉的私有土地及自然村範圍摒除於山坡地畫設區域。

陳重光說，山坡地畫定主要是加強水土保持處理與維護，無禁止或限制開發，若從事開發行為，水土保持義務人應先擬具水土保持計畫；針對縣府提出相關建議，水保局在考量金門自然村、地質等因素後，依裁量權畫設範圍也作了一些調整，否則，若僅按照「標高100公尺以上」或「平均坡度在5％以上」規定畫設，金門山坡地應該在20％到30％，就不是目前預定的9.99％。

陳重光說，依水保法第3條第3款規定，「山坡地」是指經中央或直轄市主管機關參照自然形勢、行政區域或保育、利用之需要，就合於標高在100公尺以上或平均坡度在5％以上者畫定範圍，經行政院核定公告的土地。

金門縣山坡地預定畫定地區主要分布在金湖鎮與金沙鎮太武山、獅山、五龍山、金龜山，金城鎮梁山、塔山，烈嶼鄉麒麟山、大山頂、上岐等10區加上大膽島及二膽島，共劃定12區，除標高100公尺及坡度5％的條件外，考量花崗岩特殊地質及保育利用需求，目前預定畫定面積為1806.40公頃，約佔全縣9.99％，其中13％為私有地、87％為公有地，54％為國家公園區、30％為都市計畫保護區。

陳重光說，若在台灣本島，從法案成立到後續程序大概是兩年時間，但金門縣、連江縣狀況特殊，金門光是法案部分就走了3年，何時會完成山坡地的畫設，沒有時間表。

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