疫病》不只登革熱 全國4例日本腦炎高雄占3例

2019-06-04 15:53

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署公布新增2例日本腦炎，分別是嘉義市、高雄市各1例，而今年累計4例日本腦炎，就有3例發生在高雄市，顯然高雄市不只是登革熱，日本腦炎疫情也不可輕忽。

根據疾管署資料，新增2名日本腦炎為嘉義市50多歲男性、高雄市50多歲女性，近期均無國外旅遊史，分別於5月21日與23日出現發燒症狀，就醫後經檢驗確診，現於加護病房治療中。

其中，嘉義市個案的東區住家及嘉義縣中埔鄉的菜園附近3公里內有多處豬舍、水稻田與禽舍；高雄市個案則是住家附近無豬舍，但有水田、水窪地與禽舍等。衛生單位已前往個案住家及活動地周邊進行環境調查、孳生源清除及於豬舍或禽舍懸掛誘蚊燈以降低病媒蚊密度等相關防治措施。

日本腦炎以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏及黎明時段，患者大多無明顯症狀，僅少數可能出現頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。

疾管署防疫醫師黃婉婷表示，預防日本腦炎最有效的方法為打疫苗，是幼兒常規接種疫苗之一，提醒民眾若家中有滿15個月以上的幼兒，應帶至衛生所或合約院所接種疫苗；另過去研究發現，日本腦炎罹病族群多在40至50多歲，建議若是高風險族群也可自行評估接種疫苗。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉說明，國內今年累計4例日本腦炎，分別為高雄市3例與嘉義市1例；近年各縣市多曾出現散發病例，2015至2018年全國同期確定病例數分別為1、2、3、11例。

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