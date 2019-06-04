台灣瀕臨絕種的保育類動物綠蠵龜 陳屍金門沙灘

2019-06-04 15:37

〔記者吳正庭／金門報導〕行政院海洋委員會海巡署金馬澎分署第九岸巡隊新湖安檢所3日在新湖港東提沙灘巡查時，於岸際發現1隻死亡綠蠵龜，經通報金門縣政府農林科、金門縣野生動物救援暨保育協會到場處理後，已移至冷凍存放，將視狀況解剖後製作標本。

第九岸巡隊表示，金門保育協會獸醫鑑定後，確認該死亡的是被世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄中列為瀕危物種的綠蠵龜，長約45.5公分、寬約42公分，暫時無法判定死因及性別。

去年下半年，金門岸際陸續出現6隻綠蠵龜，其中有1隻被發現時已死亡，出現密度頻繁在地區引起一陣討論，此次發現海龜的死因，仍須待解剖才有可能知道原因。

第九岸巡隊表示，綠蠵龜廣泛分布於熱帶及亞熱帶海域中，但近年有逐漸減少之趨勢，目前在台灣已列為瀕臨絕種的保育類動物；呼籲鄉親若有發現鯨豚及海龜擱淺情事， 請立即撥打海巡署服務專線「118」，將派員前往處理，共同維護海洋生態保育。

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