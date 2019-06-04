吳寶春受邀花蓮設櫃 花蓮網友霸氣：只吃台灣麵包

2019-06-04 14:41

［記者王峻祺／花蓮報導］世界麵包冠軍吳寶春去年前往中國上海展店，因被當地貼上「台獨麵包」標籤後，態度急轉彎，發聲明自稱「中國台灣麵包師」，惹怒大批台灣民眾，如今受邀到花蓮台開新天堂樂園設櫃，預計21日開幕，花蓮有網友得知後，率先霸氣留言表態「只吃台灣麵包」、「中國麵包我吃不起！」試圖拒吃抵制，力挺在地麵包店。

花蓮台開新天堂樂園繼威秀影城、打卡聖地「貨櫃星巴克」及潮牌SUPREME進駐後，人氣瞬間大漲，21日再邀世界冠軍麵包吳寶春設櫃，預計可掀起另一波話題，盼能帶入更多客源商機。

吳寶春昨還拜會花蓮縣長徐榛蔚，送上用花蓮食材烘焙的麵包，徐榛蔚則當場化身「農特產大使」，力邀吳寶春使用在地有機食材，烘焙特色麵包；吳寶春也允諾，團隊未來會以花蓮在地食材為主，研發專屬花蓮獨特口味。

但去年在兩岸間備受爭議的吳寶春，失言風波似乎還未停歇，表示自己「支持九二共識」、是「中國台灣的麵包師」等言論，仍遭台灣網友震驚、記憶猶新。

有花蓮民眾得知吳寶春將在吉安設櫃後，引發熱議，憤慨在社群網絡留言嘲諷「我只吃台灣的麵包」、「中國的麵包我吃不起」、「中國麵包不吃唷！」等語，並表態寧願支持在地店家，力挺「正港台灣麵包。」

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