「10大踩到統獨地雷台灣名人」出爐！ 第1名不是黃安…

2019-04-20 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕時事網路大數據分析網站《網路溫度計》最新公布了「10大踩到統獨地雷的台灣名人」，系統觀測了上萬個網站頻道、臉書、各大網路討論區，統計結果，聲量排行第1名的是自稱生於「中國台灣」的麵包師吳寶春。

《網路溫度計》引用《KEYPO大數據關鍵引擎》數據資料，分析了自2018年4月12日到2019年4月11日，共1年的「踩到統獨地雷的名人」相關討論。

排行第1的吳寶春，出生於屏東縣，自2006年開始在世界麵包大賽展露頭角，2010年更以「荔枝玫瑰麵包」作品獲得歐法麵包類冠軍。接著開始在高雄開設自己的麵包店，店名就叫做「吳寶春麵包店」，其中店面坐擁200坪，是設在高雄市政府對面的豪宅店鋪。當時建商老闆念在與吳寶春兩人都出生屏東，看上吳寶春「不藏私、愛台灣」的精神，讓吳寶春的店面3年內免店租。2016年時吳寶春在接受媒體採訪時曾說，中國市場雖然有13億，但全世界有70多億，我不會把眼光只看在中國。」、「如果我要走出去海外，我要代表的不是吳寶春、而是台灣，我想要把台灣的農產品一起帶出去，所以要更仔細思考。」

未料2018年底，吳寶春的上海分店遭到中國網友貼上「台獨麵包」的標籤；吳寶春隨即發表聲明說，自己是生於「中國台灣」的麵包師，也表態支持「九二共識」，引起軒然大波，事後召開記者會時，還邀請了高雄市長韓國瑜出面幫忙緩頰說，「他不懂政治」。

其他依照聲量大小排行前10名分別是：

第1名 吳寶春

第2名 歐陽娜娜

第3名 宋芸樺

第4名 黃安

第5名 周子瑜

第6名 劉樂妍

第7名 傅榆

第8名 李威

第9名 許瑋甯

第10名 楊丞琳

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