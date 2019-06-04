腸病毒將進入高峰期 出現重症前兆速就醫

2019-06-04 13:52

〔記者歐素美／台中報導〕最近天氣溼熱，即將進入腸病毒感染高峰，衛福部疾管署統計，今年重症已有12例。台中慈濟醫院小兒科醫師黃禹銘提醒家長，一旦幼兒出現嗜睡等重症可能前兆，應儘速帶到醫院請醫師評估。

黃禹銘表示，4月到9月是腸病毒流行期、6 、7月則是高峰期，隨著夏日來臨，家長應特別注意5歲以下幼童，因為年紀愈小，保護力愈低，容易發生重症。若小朋友出現嗜睡、意識狀態改變、劇烈嘔吐或不自主的肌肉抽動（肌抽躍），未發燒卻臉色發白、心跳變快、呼吸喘等症狀，即可能是腸病毒重症前兆，建議儘速帶往醫院讓醫師做評估。

黃禹銘指出，「腸病毒」是一大類病毒總稱，型別眾多、傳染途徑多元、分布廣泛且生存力強，曾經在台灣流行過的小兒麻痺病毒，也是腸病毒其中一種。目前除小兒麻痺病毒外，並沒有疫苗或特效藥可預防或治療併發重症，無法杜絕後遺症或死亡病例發生。

腸病毒明顯症狀，包括手、腳、屁股及嘴巴四處可能出現小水泡，所以又稱「手口足病」；另一種只有口腔會有小水泡的腸病毒是「疱疹性咽峽炎」，患者常嘴巴痛到吃不下東西，病人可多補充水份或食用冰淇淋、布丁等好吞的東西，再輔以止痛藥、噴劑，以順利進食。

黃禹銘強調，腸病毒在發病前就有傳染力、感染後可長期排放病毒，傳染途徑包括：飛沫、糞口、接觸等，家長照顧時應注意正確洗手與隔離，預防腸病毒應飯前、便後使用肥皂依序「溼、搓、沖、捧、擦」洗手，並以漂白水消毒門把等居家環境重點，高溫可以抑制腸病毒活性，陽光曬棉被，煮沸餐具餐巾都能發揮預防效用。

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