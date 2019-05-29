上週就診人次破萬 腸病毒本週進流行期

2019-05-29

疫情續增溫 就診較前週增16.8％

〔記者林惠琴／台北報導〕腸病毒疫情恐攀升高峰！衛福部疾管署昨公布，上週腸病毒新增一例重症，門急診就診共高達一萬○○二五人次，較前一週增加十六．八％，已近流行閾值一萬○五○○人次，最快本週進入流行期。

防疫醫師林詠青表示，上週新增一重症為北部兩歲男童，五月上旬因陸續出現發燒、食慾不佳、手腳紅疹等狀況到診所就醫，但後續仍出現肌抽躍、嘔吐等情形而轉院，確認是腸病毒71型併發重症，並有下肢無力、步態不穩等症狀，所幸經治療恢復良好，現已出院。

上週新增重症 2歲童確診71型

林詠青指出，該名男童同住家人並無腸病毒疑似症狀，研判可能遭到無症狀感染者傳染，因成人感染通常沒有明顯症狀，容易疏於防護而傳染給家中小孩。

防疫中心主任劉定萍表示，腸病毒疫情持續增溫，預期最快本週進入流行期；目前宜蘭縣、苗栗縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣等地，均已經超過縣市流行閾值。

目前社區腸病毒檢出型別仍以克沙奇Ａ型為多，以輕症及散發病例為主，但容易引發重症的腸病毒71型病毒活動明顯增溫中。疾管署統計，今年十二例腸病毒重症，以腸病毒71型六例最多，其餘是感染腸病毒D68型兩例，以及克沙奇A9型、克沙奇A10型、克沙奇B5型、伊科病毒11型各一例。

林詠青提醒，腸病毒71型引起的重症病程變化快速，五歲以下嬰幼兒為高危險群，常見症狀包括三十九度以上高燒超過三天，手、腳及口腔黏膜出現紅點狀疹子或水泡，病情變化時易有嗜睡、意識改變、嘔吐、手腳無力、肌躍型抽搐、呼吸急促或心跳加快等重症前兆，未及時治療易引發腦幹腦炎、心臟衰竭、肺水腫與肺出血等。

疾管署副署長莊人祥說，過去腸病毒71型約每四年會有一波大流行，上一次大流行是在二○一二年，當年度同期重症達到六十三例，今年狀況仍有待觀察。

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