Young職涯亮未來 青少年職涯規劃研習營受理報名

2019-06-04 13:44

〔記者王涵平／台南報導〕協助青少年認識自我、提前規劃個人職涯藍圖，南市勞工局7月9日至11日辦理職涯規劃研習營，即日起受理報名。

3天2夜的研習營在關子嶺勞工育樂中心舉行，鼓勵15~29歲設籍南市青少年或南市轄內大專校院應屆畢業生、在學學生、研究生、高中職學生踴躍報名，活動免費，預計招收120名，額滿截止。

勞工局長王鑫基表示，青年勞工初次尋職所遭遇的困難以「經歷不足」、「不知道自己適合做哪方面工作」居多，顯示多數青少年缺乏對未來職涯規劃的觀念，大多都是在面臨畢業前後才會開始思考求職相關問題。2015年起在暑假透過營隊方式來辦理青少年職涯規劃研習營，獲得近9成學員的滿意及肯定。

今年勞工局規劃導入「世界咖啡館」（World Café）主題課程，以時下青少年關心的就業議題做為創意發想、腦力激盪的方法，讓學生們透過集體創造力來發想、尋找問題及解決，同時也藉由人脈的建立、履歷撰寫、面試模擬、時間及情緒管理等實作課程及創意晚會，讓學員學習到溝通、協調及團隊合作的重要性。

職訓就服中心主任梁偉玲說，隨著退休年齡延後的風潮，『職場工作』將會佔據一半以上的生命歷程，因此做好職場生涯規劃是很重要的，鼓勵青少年要把握機會踴躍報名參加。

「Young 職涯 亮未來」青少年職涯規劃研習營活動自即日起採網路報名（https://goo.gl/U1Aoty ），活動相關訊息及報名表公告於臺南市政府全球資訊網。

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