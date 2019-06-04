蟬聯11年好發癌症首位 大腸癌檢驗、預防很容易

2019-06-04 13:10

〔記者吳亮儀／台北報導〕藝人賀一航昨晚因大腸癌過世。大腸癌已連續11年蟬聯我國癌症好發首位，但其實相較其它癌症，大腸癌的預防和篩檢已相當成熟且容易，甚至做個大腸鏡健康檢查當下，就能剔除大腸癌危險因子。

每年約1萬5千人罹患大腸癌，男性病患較女性多，患病高風險因子包括有大腸癌家族史、抽菸、飲酒過量、年齡大於50歲、紅肉吃太多、少運動、體重過重。

不過大腸癌檢查和篩檢容易，糞便潛血檢查可以有效預防大腸癌，經由篩檢早期發現癌前病變（大腸瘜肉），並經切除後可以降低死亡率，已有研究證實，透過篩檢發現的早期癌（0期及1期）可高達9成4；而及時接受治療，早期癌5年存活率高達8成5。

國民健康署提供50到74歲民眾每2年1次免費的「定量免疫法」糞便潛血檢查，只需靠1個小採樣管採樣，再送回醫療院所檢驗，就能檢查糞便潛血。

不過最好的檢查方式仍是做完整的腸胃鏡檢查，現在大部分的健康檢查都能額外多做腸胃鏡檢查，現在內視鏡技術很發達，做檢查的同時就能順便切除瘜肉，甚至較大一點的癌前病變和小腫瘤都能直接切除。

國健署建議，想要遠離大腸癌，最好採取清淡飲食，盡量採汆燙、水煮，減少油炸物、燒烤、加工肉與紅肉的攝取。另外目前也有補助50歲到74歲民眾免疫法糞便潛血檢查。

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