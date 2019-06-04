梅雨加持品質佳 鮮甜綠竹筍正得時

2019-06-04 12:54

〔記者陳心瑜／新北報導〕綠竹筍正「得時」！6月至9月是綠竹筍產季，新北市政府農業局表示，新北市是全台綠竹筍最大產區，今年梅雨充沛，綠竹筍的產量穩定、品質良好，目前每台斤零售價約在150元至180元，口感清涼的綠竹筍更是搭配端午肉粽的絕佳選擇。

新北市政府農業局長李玟說，新北市農友種植綠竹筍種植幾乎不使用農藥、化肥，新北24個綠竹筍產銷班共560位筍農，分別取得吉園圃、產銷履歷、有機的驗證，安全有保障。

李玟說，綠竹筍是「新北健康三寶」之一，生產面積逐年增加，今年已達2328 公頃，年產量1萬2757公噸，年產值將近17億元，主要產區為五股、三峽及八里，在北區五縣市的評鑑比賽總名列前茅。

去年度拿下新北筍王的新店筍農陳能恭說，今年梅雨季雨水豐沛、有利於筍的生長，因此整體產量穩定、品質良好。

農業局表示，綠竹筍低熱量、低膽固醇、高纖維，符合健康養生的飲食觀念，鮮食更是最美味的吃法，水份最多、纖維最少，若無法立即食用，採收後以「預冷」的方式，可延長鮮食的口感，並與其它蔬果製作沙拉罐。

農業局說，八里區、五股區農會營運的兩個綠竹筍晨間直銷中心已開市，三峽五寮商圈大街正午也有綠竹筍交易市集，而石碇、平溪、深坑區等產區農會也提供當季新鮮好吃綠竹筍，五股農會22914060轉66、八里農會26102996轉619。

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