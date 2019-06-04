社工助重度身心障礙者安置機構 還不定期訪視

2019-06-04 12:52

［記者王秀亭／台東報導］50多歲重度智能障礙者小蘭在主要照顧者大姊重病住院後，無力繼續照顧小蘭，在台東縣社會處社工員寇惠惠協助下，辦理身心障礙者住宿式照顧，還不定期訪視，讓小蘭逐漸適應，亦獲妥善照顧，甚至把社工當家人般看待，社會處表示，有日間照顧及住宿適照顧需求的身心障礙者家庭可提出申請，以減輕家庭負擔。

台東縣社會處長曹劍秋表示，父母、伴侶或重要親人生病臥床、重傷意外、行動不便或失智，對家庭造成重大衝擊，甚至為照顧家人辭去工作，成全職照顧者，長久下來難免產生照顧壓力，若身心壓力無法獲得排解，易產生憂鬱、焦慮等負面情緒。

曹劍秋說，為使身心障礙者獲適切照顧、在地老化，並照顧身障者及家庭，縣府委託50家安置機構（縣內20家、縣外30家），提供身心障礙者日間照顧及住宿式照顧，去年有1049人受益，服務達1萬450人次，照顧近1千多個家庭，並減輕其家庭經濟壓力。

負責專案的社會處社工員寇惠惠表示，小蘭是協助安置在縣外機構個案中，印象最深刻的一位，重度智能障礙的小蘭在另一半過世後，便由大姊照顧，定居台北20多年，因大姐也重病住院，為讓小蘭就近探望，而安置在新竹的身障機構，第一次接受安置的小嵐情緒壓抑，經過多次訪視，小蘭逐漸把社工當成家人，每次相見總說「我台東的家人來了！」並與社工分享機構內的生活點滴。

社會處表示，有關身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助申請事項，可洽詢089-340720轉117，寇惠惠社工。

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