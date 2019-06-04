屏東又傳雞屎臭！百人廠前抗議「不要禍害子孫」

2019-06-04 12:34

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣近期除了枋寮鄉樂樂等5間養雞場因惡臭造成鄉民困擾，不遠的東港鎮也因雞屎堆肥廠的惡臭讓民眾不堪其擾，忍無可忍的上百名東港居民，早上群聚該廠前高舉「還我乾淨空氣」、「不要禍害子孫」白布條，直批廠方沒有改善，「吃飯配雞屎痛苦誰人知！」要求該堆肥廠撤出東港。

「飛台農業生物科技」位於東港船頭里的1間有機肥加工廠，從約1年前設置開始傳出惡臭，又以早晨、傍晚影響最大，興東、船頭及新勝里的里民長期下來根本受不了，痛批「怎麼可以讓我們的孩子都聞雞屎味上課！」「傍晚沒人敢來散步了」。

興東里長陳銘修、船頭里長葉而項批評，該廠太過靠近學校，像是東新國中、東興國小、東光國小及以栗國小，全都會受到影響，學生關窗上課卻還是被臭到根本坐不住。陳銘修說，興東里原本是外地人或是年輕人購屋的首選區域，現在這樣臭，不少人連到這邊來買「起家厝」都不敢想，居民則批評，東港的1、2000萬的豪宅就坐落在興東里，臭到房價下跌，大口呼吸是「奢恥」。

「吃飯配雞屎味誰受得了！」方姓居民痛批，這個有機肥加工廠近來是臭不可聞，經過都得閉氣，臭到差點窒息，邊說邊掩鼻，鎮代副主席吳金福更嗆聲，經過十多次的陳情、反映，完全沒有改善，縣府要是再無回應，將率眾到縣政府前抗議，還有居民附和「帶雞屎去砸！」

據悉，該場設立之初，某前縣議員還在臉書po出設立核淮公函，並在媒體採訪時聲明斥資2億元打造，不過惡臭擾民，今天就有居民直指縣議員在任內設置的堆肥場，既然是民選公職，那就更應該用更高標準，而不是以法律底限來看待。

鄰鄉崁頂港東村亦有間雞屎堆肥廠，近期也是惡臭擾民，村民也帶著陳情公文到場，批評縣政府毫無作為，放任違法設置的工廠續存，荼害鄉民，兩鄉鎮串連抗爭。

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