單耳聽損就能算身障？ 是否放寬為難衛福部

2019-06-04 12:08

〔記者吳亮儀／台北報導〕一耳仍有聽力、一耳聽不到是否算身障者？聽覺機能損失被列入身心障礙鑑定項目之一，但不少病友和團體向衛福部陳情，希望放寬「單耳聽損就算身障」，若通過，一年約3000名單耳聽損者就能納入身障者保障。

根據我國身心障礙鑑定，「聽覺或平衡機能障礙」標準分為重度、中度和輕度，是根據聽力損失分貝數為主，也就是聽損者能聽得到的音量來鑑定，而非單耳或雙耳有受損就列入。

許多病友和團體向衛福部要求，希望將鑑定標準改為「單耳聽損就算身障」，因為單耳聽損已經會影響日常生活；根據衛福部粗估，每年新增的單耳聽障人數大約3000人左右。

衛福部護理及健康照護司簡任技正陳青梅說，衛福部為此已多次開會討論，許多學者專家認為，聽力損失要達到身障的程度，應該要看影響生活的程度、以及損失能聽到的音量大小，而非僅看單耳或雙耳。

長庚醫院耳鼻喉科醫師趙偉傑說，單耳聽損最麻煩的是無法靠聽聲辨位，因為身音只能從單邊進來，且很多聲音混砸在一起，頭腦都會把它們當成噪音，開車上路可能會無法辨認車子從哪來。

陳青梅說，目前聽力障礙的人數約12萬人，而一年新增的單耳聽損者約3000人，要改變鑑定標準影響很大，且牽涉許多身障福利和優惠，需要嚴格審視。

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