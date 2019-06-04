協助中高齡婦女成功重返職場 高市勞工局推職場學習及再適應計畫

2019-06-04 10:24

〔記者黃建華／高雄報導〕因為無法適應現今快速變遷的就業市場，加上脫離職場多年，54歲曉涵（化名），在求職過程中屢遇挫折，所幸，經由高雄市政府勞工局「職場學習及再適應計畫」的協助，讓中高齡求職者曉涵順利重返職場。

曉涵年輕時工作能力及表現深受肯定，卻因家庭因素退出職場，近幾年歷經婚變、罹病等痛苦後，雖希望重回職場，但一直無法穩定就業，讓曉涵深受挫折。

後來，經由朋友介紹，她鼓起勇氣踏進勞工局中區就業服務站尋求協助，站內個管員先與曉涵會談，深入瞭解曉涵的過去工作史，發掘並鼓勵曉涵發揮過去工作經驗上的優勢，終於讓曉涵成功重返職場與社會連結，找回人生自信。

勞工局長王秋冬表示，許多婦女朋友離開職場，為家庭奉獻了大半青春，當年紀漸長或體力衰退後，若想重回職場，又得面臨重新適應的考驗，常因此而倍感挫折，勞工局訓練就業中心為解決特定對象的就業問題，規劃了不少就業促進措施，協助他們找到合適的工作位置，以中高齡求職者為例，他們的優勢是工作穩定性較佳，具有較多處理事務的人生智慧，但因體力及反應較差，企業可能需要花費較多的成本來教導或重新安排工作流程，便可運用「職場學習及再適應計畫」管理訓練的津貼每月5000元及基本工資的補助，分擔企業所可能增加的成本費用。

他呼籲包括中高齡婦女在內的市民朋友，若在找工作時遇到挫折，千萬不要灰心，可以就近向勞工局各地就業服務站尋求協助。

訓練就業中心楊茹憶主任指出，除了「職場學習及再適應計畫」外，就業服務站也運用「多元就業開發方案」，讓企業或團體可以提供特定對象職場學習及再適應的工作機會，每人每小時薪資補助150元，每月上限176小時。

勞工局訓練就業中心各就業服務站洽詢電話:前鎮站822-0790；中區站241-0053；三民站383-7191；左營站550-9848；楠梓站360-9521；鳳山站741-0243；岡山站622-8321。

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