普悠瑪翻車重傷7個月... 7歲謝小弟自己跨出一大步

2019-06-04 07:56

〔記者張議晨／宜蘭報導〕去年10月21日台鐵普悠瑪列車在宜蘭出軌翻覆，其中7歲男童謝沛帛腦部受到重創，一度昏迷4個月，所幸在家人、醫護人員日夜陪伴下，情況逐漸好轉，最近傳出好消息，謝小弟首次離開輪椅，嘗試在不需外人攙扶下，用雙腳為自己跨出一大步。謝媽媽感動說，期待兒子很快就能重返校園，站在操場踢最愛的足球。

台鐵普悠瑪事故造成18死、215人輕重傷，當時謝小弟與家人北上參加親友喜宴、他還當了花童，回程卻遭遇重大車禍。爺爺罹難、奶奶骨折，謝小弟則因腦部重創、出血，陷入昏迷。

謝小弟經宜蘭羅東博愛醫院救治，昏迷指數好轉，去年12月轉至台北榮總，今年1月再轉振興醫院；歷經數個月治療，2月終於清醒，開始會回應家人呼喚。

謝小弟住院期間，家人、醫護人員日夜陪伴在旁，情況逐漸好轉，2個月前，可以開口與家人對話；上月底他轉至台大醫院，在復健師、媽媽陪伴下，首度離開輪椅，在沒有外人攙扶下，用自己的雙腳向前跨出一大步。

「這一刻等了很久！」謝媽媽說，雖然兒子走路協調度還不太好，沒有辦法走得筆直，但已是最大突破；目前因腦部受傷，神經問題還未痊癒，但基本洗臉、刷牙、穿鞋，已可自己來，「每天都有在進步。」

謝媽媽說，兒子很愛開玩笑，也很樂觀，復健途中看到比他嚴重的伯伯、阿公，還會向對方打氣「要加油哦」、「不能輸給我」，因此在醫院人緣很好，是大家的「開心果。」

近日教育部人員到院評估謝小弟狀況，也向家人帶來好消息，若謝小弟情況越來越好，可望在今年9月重回校園；謝媽媽說，兒子現在最大期望，就是回到小學校園，熱愛足球的他，迫不急待想要站在草皮上，踢他最愛的足球。

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