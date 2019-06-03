不能飛？恆春機場「停航」後竟見起降 飛行訓練打臉

2019-06-03 23:57

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕上月28日立榮公司停飛松山恆春航線，理由包括落山風及機型等其他飛航問題，屏東縣恆春機場宣告停航；但上週五（31日）立刻有安捷飛航訓練中心飛機起降，震撼當地居民，痛批立榮及民航局「睜眼說瞎話」；屏縣府強調，恆春機場從日治時代一直都能使用，沒道理科技日新月異反而技術受限，將持續爭取國際包機，盼政府協助對外宣傳。

「不是停航了嗎？原來恆春機場還可以飛？」31日中午，恆春鎮上空赫然出現民用飛機蹤影，不同於演習常見的直升機或戰鬥機，音量較小的民航機筆直的滑向恆春機場，對照例如航空屢屢宣稱的「天候因素」停飛，畫面更顯諷刺。

長期關注恆春航線的恆春機場活化協會召集人許耿睿說，業者以飛安為由，將恆春機場的ATR起降側風限制下修到10浬，根據ATR原廠標準，10浬側風是「結冰跑道」，另安捷使用的訓練機型DA-40，側風標準10浬是「未取得執照的單飛學生標準」。

許耿睿痛批，大家都知道飛安重要，但業者自己訂出來的標準，自己又在標準內找其他藉口不飛，經查該業者ATR機隊15架飛機，在表訂恆春航線的時間段均在執行其他「定期航班」，這意味著根本沒有排飛機在這條航線上，證明該業者的「運力不足」，凸顯出「上騙中央，下欺百姓」，如今惡意停航，民航局應用「民用航空運輸業違反民用航空法量罰標準」開罰，並收回肥肉綁瘦肉的桃園深圳航線，以示公允，早日讓其他國籍航空接手，以保障恆春半島居民以及我國國民籍國際觀光客行的權利。

屏縣府交旅處處長黃國維也重申縣府立場，強調恆春機場從日治時代就存在使用，興建機場更是經過不分黨派的評估，實在沒有道理當時能飛，目前更新的飛航科技及機型卻不能起降，安捷進行飛航訓練更凸顯停航的荒謬；縣府期盼民航局能加強裝設儀器降落系統（ILS），並積極向各國航空公司宣傳恆春機場可包機使用，也不排除與安捷討論作為飛行學校基地的可能。

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