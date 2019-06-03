台灣之光！莫斯科國際攝影獎 曾進發狂掃2金1銀

2019-06-03 21:58

［記者鄭名翔／苗栗報導］莫斯科國際攝影獎（MIFA，Moscow International Foto Awards）日前公布今年得獎名單，台灣攝影師曾進發在旅行類、動態類、自然類共摘下2金1銀1絲帶獎，為台灣爭取最佳成績；曾進發說，透過攝影呈現內心層次，希望藉畫面與欣賞者對話。而他也將在本月11日接受苗栗縣政府表揚。

50歲開始投入攝影的曾進發，7年來從小小觀景窗看遍世界各地的美景，透過每次按下快門的瞬間紀錄生命每刻美好，然而與攝影結緣卻完全是「無心插柳柳成蔭」。

國立中央大學中文系畢業的曾進發熱愛新詩創作，自從臉書崛起後他常在網路分享自己的作品，但卻苦於「有詩無圖」，借來的照片常無法精準扣合文字的意境，於是他開始嘗試自己拍照，從手機入門，拜師學藝一年後才添購人生第一台單眼相機。

過去在廣告公司擔任創意總監的經歷，培養他對視覺與文字的敏銳度，使得他在拍照的過程更容易掌握構圖竅門，對光影及色彩也有獨到的見解，使得他短時間就累積質量兼具的作品。去年五月開始參加各式攝影比賽，一年內就拿下25面金牌、8面銀牌、11面銅牌、百面優異獎，讓他於攝影界闖出一席之地。

此次在莫斯科國際攝影獎摘下金牌的作品《生命之樹》，是曾進發於中國福建省霞浦縣旅行時，見到潮間帶的灘地上在夕陽照耀下呈現兩棵樹的形狀，再加上挑擔漁婦行走其中，捕捉這個畫面後，也意識到海、樹與婦女的結合，呈現孕育生命的蓬勃力量，畫面極具故事性。

另一幅金牌作品《流冰上的虎頭海鵰捕魚》，則是曾進發遠至日本北海道，於凌晨五點忍受零下30度的低溫，搭乘破冰船在流冰上，選擇在日出之際，晨光的光影照耀白色流冰，用冰凍顫抖的手透過長鏡頭追焦，拍下珍貴的虎頭海鵰覓食的畫面。

曾進發認為，成功的攝影不在於設備的高級程度，更重要的是心的視野及「攝影眼」，他說，內在涵養能透過文字、攝影的作品呈現，藉由心與萬事萬物相對話，懂得尊重生命，自然而然能夠感受到生命的真諦，並透過多看、多讀書累積的過程，進而提升對攝影、美學的敏銳度。

曾進發強調，從攝影的過程讓他感受平靜，與自己不斷對話，透過「練心」的過程排除貪、嗔、癡，進而反映於作品上，呈現反璞歸真的自然互動；除外，他也透過不斷地學習、挑戰更高難度的攝影環境作為目標，希望未來能夠記錄下更多動人畫面。

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