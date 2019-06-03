捕「掃帚仔」最快9月解禁 繫鈴解鈴都是他

2019-06-03 22:34

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕賴峰偉1997年首任澎湖縣長，在2000年宣布為保護珊瑚礁生態，將孔雀殼菜蛤（掃帚仔）列入禁捕貝類，睽違14年再度成為澎湖縣長後，今日聽取前澎湖海洋生物研究中心蔡萬生專家意見，將請農漁局重新公告最快9月解禁。

緣起於澎湖縣議員呂黃春金日前在議會縣政總質詢指出，採捕孔雀殼菜蛤（掃帚仔）不會危及珊瑚礁存活，建議開放採捕。澎湖縣長賴峰偉今日在蔡萬生等人陪同下，前往馬公市前寮里聽取民眾意見，蔡萬生表示，掃帚仔雖生長於珊瑚礁，但採捕方式為「摘採」，而非敲打，對珊瑚礁沒有破壞性，沒有禁捕的必要。

賴峰偉表示，貝類禁捕主要目的是要保護珊瑚礁不受破壞，但民眾對於掃帚仔禁採持不同意見，他實地聽取蔡萬生、呂黃春金、前寮里長黃建祿、民眾意見後，瞭解掃帚仔採捕實況後，決定順從民意，開放採捕。農漁局說明，民國89年公告孔雀殼為珊瑚礁保育貝類，禁止採捕，主要是為避免民眾以斧頭或小鋤頭等破壞性利器挖掘或敲碎珊瑚礁，造成潮間帶淺坪生態環境失衡，魚類無法於場域內棲息繁衍。

但經檢討漁民採集行為、孔雀殼生長習性，對珊瑚礁衝擊不大，因此將予解禁。目前經公告為保育貝類有山羊海菊蛤（粉蚵、燈火蚵）、黑石蜊（灘）、大白狐蛤（撬仔），海參、大法螺、硨磲貝都禁止採捕、處理、販賣或持有，違規被查獲依《漁業法》可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科15萬元以下罰金。

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