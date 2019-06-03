這個學校各班都獲贈冷氣 竟然只因……

2019-06-03 17:47

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣土庫鎮馬光國中因辦學績效卓越，獲愛網全人關懷基金會熱情捐贈200萬元建置60部冷氣一次購足，今天由基金會與校方簽定合作備忘錄，預計暑假施工，下學期開學每間教室就都有冷氣吹。

位在台北市的愛網基金會偶然有機會到土庫馬光國中參訪，發覺該校孩子特別有禮貌深受感動，去年就在土庫馬光社區開辦關懷聚點，獲悉該校沒有經費購置冷氣，基於孩子們的需要，決定募集200萬元資金，一口氣捐贈60部冷氣設備給馬光國中，並在今天簽署冷氣捐贈的合作備忘錄。

愛網基金會執行長陳守愚指出，為了下一代，基金會和學校有共同努力的目標，期望為馬光國中引進更多的社會資源，讓偏鄉的學生也能享有優良的學習環境與教育資源，讓經濟弱勢家庭得到學校與社福機構雙重幫助。

馬光國中校長林玉彬表示，炎炎夏日一到，馬光國中因為教室都沒有冷氣，學生與老師需在夏日高溫、悶熱的環境中上課與授課，影響學習的效果與專注力，特別感謝基金會大力贊助，解決馬光國中因資源不足硬體設備不佳的窘境，下學期起班班有冷氣，相信不僅有助招生，師生上課品質也能大為提昇。

陳守愚說，他們實際走訪馬光國中，看見校長與老師及球隊教練，雖然處於資源缺乏的校園仍堅守崗位，教育並陪伴這些偏鄉的孩子，尤其孩子相當有禮貌，讓他們非常感動。

基金會除了今年暑假協助校方全面完成冷氣安裝，愛網也會持續與馬光國中偏鄉服務的合作方案，由學校轉介經濟弱勢家庭學生放學後到愛網馬光家庭關懷中心課後陪讀班，中心將提供學子免費晚餐、課後陪讀與英語課程，為學生們帶來豐沛的學習資源。

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