鼓勵全民參與環境保護 環署表揚優良志工隊

2019-06-03 16:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕環境需要全民一起守護！環保署今頒發108年環境保護專業獎章暨107年全國優良水環境巡守隊，得者者來自全台各地，也展現各地耕耘已久的環保能量。環保署長張子敬也向獲獎者表達最高敬意與謝意，肯定他們所推動的環境保護績優事蹟，值得各界學習與效法。

在專業獎章部分，學術類一等奬得主為中山大學環工研究所教授高志明、實踐類一等奬得主為第一金人壽董事長鄭美玲、學術類二等奬得主為宜蘭大學環工系教授張章堂、實踐類二等獎得主為大愛感恩科技研發部組長陳意容、學術類三等奬得主為中油煉製研究所專案經理張士元、實踐類三等奬得主有私立曉明高中體衛曾秀菊及南科管理局副組長陳郁良、行政類三等獎得主為台電環保處處長劉源隆等。

水環境巡守隊共有400多隊角逐，最後獲奬有10隊，分部在全台10個縣市，獲特優級肯定的有桃園市觀音區樹林社區水環境巡守隊、嘉義正義水環境巡守隊；獲優良級的有台北市基隆河錫口水環境巡守隊、彰化縣秀水鄉馬興社區發展協會水環境巡守隊、高雄市中鋼集團水環境巡守隊；獲特色級的則有南投縣鹿谷鄉清水溝溪榮生會河川巡守隊、屏東縣仁和水環境守望襄助巡守隊、花蓮縣秀姑巒溪cepo水守隊、澎湖縣外垵社區水環境巡守隊；獲潛力級肯定的則是新竹縣新國彩虹水環境巡守隊。

張子敬表示，民國85年就有環保專業獎章，但過去沒分項分類，後來為了擴大表揚層面，才開始分成行政、學術、實踐等類，又分成一二三等級，然後3年選一次，鼓勵在這領域真正有貢獻者。至於水環境巡守隊，因為環境問題包羅萬象，像水污染有時難以調查，就要靠這些巡守隊協助讓環境更好。

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