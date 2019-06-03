大甲松柏漁港魚貨多功能集貨場 延至11月完工

2019-06-03 16:13

〔記者歐素美／台中報導〕大甲松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程，因現地狀況不佳及界面設計不符等，兩次變更設計，使得完工日期一延再延，將延至今年11月完工，立法院副院長蔡其昌今邀集相關單位會勘，緊盯進度，並允諾後續將再協助爭取設置浮動碼頭等，以利漁船等靠岸。

大甲松柏漁港每日現撈漁貨，深受老饕青睞，因欠缺魚貨交易及集貨空間，漁民只能在地上擺攤販售魚貨，市長林佳龍任內編列9千萬元，其中2215萬元為立法副院長蔡其昌爭取漁業署補助，於去年3月動工，興建「松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程」，將在5公頃的土地上興建可容納約36個攤位的魚貨多功能集貨場及可容納60車的停車場，還有整補場及鸚鵡螺廣場等，魚貨多功能集貨場上方並設有觀景平台，可供民眾欣賞海景。

蔡其昌今天邀集漁業署、台中市岸資所及松柏產業觀光發展協會理事長梁國銘等會勘工程進度。岸資所表示，松柏漁港魚貨多功能集貨場因現地狀況不佳，開挖後出水，包商需設置防水及抽水等設施，因此第一次變更設計，致工程延宕，從今年4月延到6月，不料，施作時又因窗戶玻璃等界面不符，第二次變更設計，使得全部工程將延到今年11月完工。

蔡其昌表示，松柏港雖是第二類漁港，主管機關為台中市政府，但只要是地方需要的，無論權責單位是地方或是中央，他都會盡全力來完成鄉親的期待，努力爭取公共建設預算，未來多功能集貨場完成後，除可以買魚貨，還可以看看海，甚至喝杯海景咖啡，海線即將多了一處祕境景點。

市議員施志昌則表示，松柏港魚貨多功能集貨場原本規劃為2樓，但漁民擔心2樓閒置成為蚊子館，要求海資所修正為1樓，削減不必要的空間，以降低未來漁民租用攤位的成本。

漁民爭取增設浮動碼頭，以方便漁船靠岸；蔡其昌表示，未來將與施志昌等一起努力爭取設置。

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