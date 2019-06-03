陽明教養院戶外辦畫展 「議員研究室」成賣畫媒介

2019-06-03 13:22

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市立陽明教養院今天在國父紀念館BIGTOM美國冰淇淋文化館辦活動，現場展出多幅由陽明寶貝們繪製的畫作，也邀請社會局長陳雪慧、議員王浩等人一同繪畫。其中一幅由小芸（化名）繪製的作品「陪我一起去孵夢」原本放在王浩研究室展出，被前來拜訪的收藏家購買。

「陪我一起去孵夢」是今年44歲小芸的作品，作品中畫的是大象帶小象，畫裡天空還有著3顆小星星，分別代表著小芸、陽明教養院的老師與教保課的楊課長，呈現出親友與老師對她的鼓勵與支持。小芸花了兩個月的時間完成畫作，對於畫作這次被活動單位印製成T恤上的圖樣，她也感到相當開心。

小芸的媽媽說，小芸是在5年前才開始接觸繪畫，她平常就很喜歡動物園的大型動物，選擇畫大象是覺得大象很可愛。小芸除了對繪畫有興趣外，每天也會寫日記記錄發生的事，而且硬筆字也相當整齊。

不過小芸媽媽也說，自閉症小孩老化很快，小芸才40多歲就已經白髮，她感性表示，只要能看到小芸快快樂樂、平平安安就很棒了。

這次促成陽明寶貝畫作買賣的王浩說，他的議員研究室放有3幅陽明教養院孩童的畫作，每6個月會更換一次展示品，之前有朋友到議會找他、看到畫作後有了購買意願。而他現在的目標是將辦公室內的畫作都賣掉，希望讓陽明寶貝的家長們明白，這些孩子與大家並沒有不一樣，某些方面還超過一般人。

收購「陪我一起去孵夢」畫作的台北市認知功能促進協會常務理事盛寶嘉表示，她是在拜訪王浩議員研究室時發現牆上展示的畫。由於她從事醫療行業、老人照顧相關工作，對親情特別有感覺，畫作讓她想起親子間的愛。她今天也詢問小芸畫這幅畫的動機，雖然小芸沒有正面回答，但她從媽媽與小芸間對看的眼神就完全明白、並領悟到父母對小孩不求回報的愛，她也認為社會還需要更多這樣的愛與關懷。

這次活動單位也邀請陳雪慧、王浩等人一同與中度及重度智能障礙孩童繪畫，畫完的畫作「心花怒放」未來將展示於「Give543 贈物網」，民眾只要上網進行問答活動，就有機會把畫帶回家。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法