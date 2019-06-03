里山列車2.0今首航 神秘車廂有石虎、草鴞…

2019-06-03 12:46

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕里山動物列車2.0今日首航，集結逾百種本土原生地里山動物，躍上車廂內外，第二節車廂中更有完整內裝，讓乘客搭車彷彿置身里山聚落的自然環境，還可與石虎的模型玩偶合照。台鐵局表示，未來1年的時間，里山列車2.0主要會行駛於西部幹線基隆－嘉義、后里－潮州等區間，行駛列次將不定期公布於「森活情報站臉書粉絲團」。

台鐵局與林務局去年合作推出第一代里山列車，車廂上8種可愛野生動物帶孩子去旅行，共開行逾600班次、載運逾50萬人次；今年2.0版更以次森林、溪流河川、水田濕地、田野聚落4個里山生態系為彩繪主題，邀請更多動物再次啟程，各車廂內的LCD螢幕，將播放包括東方蜂鷹、食蟹獴、森林蜜等多部生態影片集錦。

台鐵局長張政源表示，里山列車2.0彩繪車廂共8節，除車頭、車尾彩繪外，還有一節神秘車廂，旅客搭車時能有不期而遇的驚喜。台鐵局指出，第二節神秘車廂讓里山動物們在車廂旅客一同悠遊旅程中，將車廂外的車門和車窗做為繪畫的一部分，像是斑卡拉蝸牛跟一隻左旋蝸牛各位在一面門上相互對望、小斑龜站在車窗上低頭望著探出水面的大斑龜等；車廂內還有許多小鳥站在高處，位於扶手拉環上方可與乘客互動。

農委會主委陳吉仲表示，近年農委會年保育預算，已從以往不到6000萬元提高至1.2億元，但政府經費再怎麼增加還是不夠，絕對要透過民間團體一起參與，才能讓更多民眾了解保育重要性，希望今年里山動物列車2.0版本載客人數可以突破百萬人次，讓更多乘客了解里山動物及生態重要性。

林務局長林華慶表示，大家都聽過台灣黑熊、帝雉等動物，牠們都棲息在1000公尺以上森林環境，受到較好保護；但有55%保育類動物是棲息在海拔1000公尺以下的淺山，棲地大部分是私有地，人為開發嚴重；因此，林務局去年推出國土生態綠網計畫，期望縫補破碎棲地，使物種間的依存及生態系、食物網得以完整。林務局表示，里山動物彩繪列車不僅是交通運具，也是環境教育平台，透過彩繪展現出里山動物風貌、生態習性、棲息環境等，讓乘客認識並關注淺山動物及里山生態系，進而理解、支持國土生態綠網計畫。

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