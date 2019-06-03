高教工會列全球大學學費排行 台灣居第14名並不便宜

2019-06-03 12:01

〔記者吳柏軒／台北報導〕高教工會今公布「全球大學學費排行榜」，以購買力平價（PPP）來換算，並比較全球人均GDP前100個國家，發現台灣學費高居全球第14名，質疑並不便宜，呼籲政府挹注高教，不可再讓大學漲學費。

高教工會青年行動委員會成員蘇子軒研究，收集全球人均GDP前100名的國家資料，將各國1年學士學雜費用購買力平價（purchasing power parity）換算，再採公、私校人數比例等加權計算，得出各國平均學雜費，進行排列，此方法參考自OECD（經濟合作暨發展組織）出版的《教育概覽》。

蘇子軒說，台灣學費經換算後，平均為6218美元（約19萬5千多元台幣），位居全球第14名，跟全球第48名的墨西哥1774美元相比，高出許多；此計算是將物價與生活水準等考量，認為此排名已打臉教育部過往宣稱「台灣學費低廉」說法，認為台灣學費不能說便宜，甚至已居前段班。

而根據高教工會的學費排名，美國排第5名約1萬2428美元、日本排第7名約7733美元、韓國排第9名約7556美元，但認為高學費現象在全球僅少數國家，若計算1000美元以下的國家數，就有41國的大學學費並不貴，甚至多數歐洲國家學費低廉、還有20國採免大學學費政策。

反教育商品化聯盟成員謝毅弘表示，過去國內多所大學調漲學雜費，但經高教工會全球排名後，認為社會長期被話術欺騙，且學生上大學，不只學費，尚未計算的還有住宿、交通、吃飯等開銷，過去估算，公校學生1年要花25萬元台幣，私校更要花30萬元台幣以上，而大學早成職場履歷必須，是「準義務教育」，學生根本不能自由選擇。

高教工會理事長劉梅君認為，高教不能放任貪腐，讓辦學不正的學校調高學雜費，質問：「這些錢都進到哪裡？」而歐洲不少國家實施免學費教育，政府應該構思高教公共化。

蘇子軒呼籲，近期又到了教育部審核國內大學調漲學雜費的日子，認為教育部應正視高學費對貧窮青年的沉重負擔，駁回所有調漲申請，研議調降，並課徵資本利得稅，來挹注高教經費。

教育部高教司長朱俊彰表示，任何國家的高教都有發展脈絡與歷程，學費高低不宜直接用數字比較，因各國稅賦也不一，國內討論學雜費，不會用單一面向，而是看消費者物價指數、家庭可支配所得、員工薪資等，還會看學校財務、辦學績效、弱勢照顧等，綜合評估考量調漲，今年度學雜費調漲申請截止日為17日，目前為止尚無學校來申請。

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