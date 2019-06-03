3國小聯合畢旅爆拍裸照 家長大怒、校方開性平會善後

2019-06-03 11:00

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖3所國小5月下旬，前往台灣北部進行聯合畢業旅行，傳出某校男學生在淡水住宿飯店時，因洗澡未關門，遭到同行男同學拍攝全身赤裸照片，並傳送至LINE群組，引發家長們不滿，校方今日召開性平會議，討論如何善後。

據了解，馬公市區2所國小及離島1所國小，3校在5月28日至31日舉行聯合畢業旅行，前往台灣北部九份、淡水及宜蘭等地，29日夜宿淡水時，某校男學生在飯店洗澡，因未將浴室門關上，另一名男同學伺機闖入，並以手機拍下男同學全身赤裸洗澡的照片，事後又將照片上傳LINE群組，遭到其他家長看到，認為相當不妥，遂向校方報告。

學校接獲家長通報後，初步調查了解，拍攝的男同學純屬惡作劇，原本只是開玩笑上傳賴群組，不知卻可能因此觸犯個人資料保護法，除依法通報給澎湖縣政府警察局婦幼隊調查外，並在今日召開性平會議，邀請家長及學生們列席，共同討論因應之道，並防範未來再次發生的可能。

澎湖縣政府教育處表示，已與校方取得聯繫，依照規定必續在近日內召開性平會議，完整的報告將待性平會開會決議後，才能釐清責任歸屬；初步了解拍攝的男學生惡作劇成分居多，並非有心散播裸照，將朝向心理輔導及加強宣導為主，至於被拍攝裸照的男同學，也會有專人輔導心理建設，希望讓傷害降至最低。

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