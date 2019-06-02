苗栗迎端午 縣長、立委為龍舟點睛祈福

2019-06-02 22:59

［記者鄭名翔／苗栗報導］迎接端午佳節，苗栗縣政府與竹南鎮公所今年再合作，將於竹南中港溪盼舉辦年度端午龍舟錦標賽，今早縣長徐耀昌、立委徐志榮、鎮長方進興共同依古禮為龍舟點睛祈福，徐耀昌表示，竹南場地地理環境佳，適合舉辦龍舟競渡，再加上縣內無形文化資產「祭江洗港」民俗傳統，未來可望成為國內指標性的端午盛事。

苗栗縣級端午龍舟賽去年與竹南鎮合併舉辦，活動不再「鬧雙胞」也讓各地勁旅得以齊聚一堂，讓賽事更加刺激。今年龍舟賽將於6月7日早上10點於中港溪出海口登場，共計47支隊伍參賽，包括14隊社會組、12隊休閒組、11隊青工組、10隊學生組，賽事精彩可期。

今早竹南鎮公所重新整修6艘龍舟，依古禮由中港慈裕宮主祀，敦請眾神明為賽事祈福、人員平安，並由徐耀昌及方進興及地方民代們為龍舟點睛，為年度端午盛事揭開序幕。

除了龍舟賽外，竹南保有百年歷史的「祭江洗港」及全國唯一媽祖夏季出巡活動，慈裕宮主委陳萬典說，早年中港溪出海口發生嚴重船難，再加上閩客械鬥造成許多死傷，地方為了安撫無主遊魂，因此請出媽祖出巡遶境趨吉避凶，也成為竹南特有的端午民俗活動。

徐耀昌表示，竹南擁有得天獨厚的地理環境，不僅適合舉辦龍舟賽，鄰近堤防也方便鄉親欣賞，去年縣府與公所合作將賽事合併，獲得廣大迴響，未來也有意持續於竹南舉辦，將賽事專業化並結合在地獨特的民俗傳統，打造具全國能見度的節慶盛會。

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