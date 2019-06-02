17歲泳將跳水竟癱瘓 家人痛心：練游泳怎會變這樣？

2019-06-02 20:14

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市蘆洲區三民高中游泳校隊17歲張姓男學生，去年11月29日在學校進行游泳訓練時，聽從教練指導方式跳水，頭部卻撞擊泳池底部，導致第四節和第五節頸椎骨折以及脊椎損傷，導致四肢癱瘓，張姓男高中生的哥哥1日晚間在臉書沉痛發文，希望中央能夠規範練習跳水的場地水深，防止憾事重演。

張姓男生的哥哥發文指出，弟弟今年17歲、身高188公分，是游泳比賽常勝軍，但一個泳訓的意外，卻讓弟弟現在四肢癱瘓，受傷已經184天，歷經3次生死交關的手術後，仍必須持續漫長又煎熬的復健之路。

張姓男生的哥哥難過表示，弟弟問他「哥哥，我練個游泳怎麼會變成這樣？」他心痛得無法回答，但束手無策。

教育局表示，已組成專案調查小組，當日因游泳比賽將近，張生為提升競技實力，加快入水速度，課後續留學校游泳池練習，並主動請教外校鄭姓教練指導入水動作，張生依其示範及指導調整入水姿勢後，前2次順利入水，然第3次疑似發生入水姿勢不協調發生意外。

三民高中校長沈美華表示，教育部曾經函文規範游泳比賽場地「游泳比賽場地出發區」（跳水區）水深應為1.35公尺限制，但並未針對一般學校練習場地規範，而張生當時跳水的水深約為1.25公尺。意外發生後已經禁止師生在校內泳池進行跳水訓練。

沈美華說，張生目前持續住院復健，但仍保有高三學籍，透過師生協助，要讓張生學習不中斷、順利畢業。

教育局指出，事發後新北市副市長謝政達與教育局長張明文都曾至醫院探視並致贈家屬慰問金，校方也每周固定探視，也結合衛生局協助醫療照護及延長病床申請，將持續媒合各界資源協助募款，並提供家屬法律諮詢及協助保險理賠等補助申請。也會媒合脊髓損傷協會，請醫訪員持續協助，出院後也將提供中途站，讓學生進行生活自理訓練，給予最大的協助。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法