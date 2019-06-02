「空運」枋寮芒果 無人機負重可達50公斤創紀錄

2019-06-02 15:14

［記者陳彥廷／屏東報導］財團法人工業技術研究院（簡稱工研院）研發無人機民間應用，朝農業方向發展也獲得重大突破，純台灣製造、台灣研發的這款無人機最重1次可載重達50公斤，實驗中更曾有載到80公斤的紀錄，突破國際，今天以枋寮火車站為背景起飛，就像是「飛過枋寮」，創舉堪稱台灣之光。

枋寮地區農會今天在枋寮火車站前舉辦首屆「芒果王」評鑑，伍天福獲得首屆芒果王，接著就在枋寮火車站前舉辦別開生面的無人機載送芒果創舉。

該農會總幹事鄭晏昕有感近年農民逐漸年長，在果園運送過程中越來越辛苦，隨年紀增長越來越耗時耗力效率低，她在前往觀賞台灣燈會表演節目時獲得靈感，決定向國內研發無人機龍頭的工研院尋求更多嘗試。

工研院機械所副所長陽毅平指出，多虧了有枋寮農會的願意嘗試，讓工研院的無人機應用在國內找到更有效的試驗場域，也成功突破國際純電多旋翼無人機的載重量「天險」。

陽毅平指出，國際技術以DJI及amazon等為領先廠商，但多以無人空拍機或是載送輕量小包裹為主，就算是在國內噴灑農藥佔大宗的DJI無人機，量產版載重量僅20公斤左右，工研院這款多軸多旋翼無人機，6軸可載重30公斤，8軸最重可達50公斤。

枋寮鄉長陳亞麟則表示，年紀越來越大的農民體力已難以負荷在果園中的運送過程，無人機新科技農民只要把芒果在果園中堆成小堆，並裝上無人機機腹，1鍵就能飛回果園旁的理貨場，點對點的方式，除減少農民在崎嶇果園中推車運送的難度，是未來農業的選擇方式之一。

陽毅平說，目前試驗結果，果園中700到1000公尺的距離可飛行至少10次的來回，而在測試中，最重還可載重達80公斤，未來也會持續改進，不排除採「油電混合」方式，增加續航力，投入民用市場後，預計採公司化以機械代工班的方式進入市場，要農民放心「根本不用去學開飛機！」

工研院的這款無人機日前在枋寮太源村的1處果園已經運行良好，加上兼顧載重量和續航，堪稱技術已獨步國際，目前農民最關心的就是成本問題，工研院回應，考量載重量和續航力，農民現在一整天的採果量，有信心在半天就可完成，若採極限用法更有可能在1小時內就運輸完畢，至於農民擔心的安全性，都有嚴密的監控數據，且也有保險，加上在空曠的果園，請農民不必擔心。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法