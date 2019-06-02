逆風飛翔的台南囡仔 19名中小學生獲南市總統教育獎

2019-06-02 13:59

〔記者劉婉君／台南報導〕19名在逆風中飛翔的台南囝仔，獲得台南市總統教育獎肯定，其中並有2人入選全國總統教育獎，市府今天表揚受獎學生，並希望他們的故事能夠為社會帶來更多正能量。

台南市總統教育獎獲獎學生，有視障生、聽障生、罕見疾病患者及低收入戶、單親家庭學生等，他們的共通點都是，在面臨生命考驗時，儘管身處逆境，以堅忍毅力克服難關，展現生命的韌性及永不放棄的精神，今天在新南國小接受台南市副市長許育典頒獎表揚。

典禮上，大灣國小蘇漴瑋等學生也表演精彩的才藝。

19位獲獎學生中，蘇漴瑋與南大附聰陳千育並獲全國總統教育獎，將於7月5日接受總統蔡英文接見。

其他市級總統教育獎學生有公誠國小許育睿、永福國小張寧栩、東原國中陳昱蓉、善化國中戴誼瑾、海佃國中黃毓婷及關廟國中陳欣妤。優等有玉山國小王羽澤、三村國小王家鳳、岸內國小石蕙瑀、新橋國小郭育綸、青山國小詹金融、開元國小楊采馨、關廟國小蔡昕頤、復興國中邱堂崴、六甲國中顏珮羽、南化國中顏鈺樺及東山國中蘇芷薰。

許育典以自己的人生故事為例，出身窮困家庭，6歲時被火車撞而失去左手，但從小奮發向上、用功讀書，求學階段受到許多社會資源幫助，如今擔任台南副市長希望回饋社會，將正向的力量散播整個城市。勉勵學生，福跟禍只在一念之間，挫折、困難都是一種磨練，專心面對每件事情，為自己生命奮發向上，並懂得珍惜、感恩。

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