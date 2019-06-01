長榮大學畢典 陳亭妃修完博士接受校董洗腳禮...

2019-06-01 23:48

〔記者吳俊鋒／台南報導〕長榮大學第21屆畢業典禮今天傍晚熱鬧登場，校方依循傳統，舉行效法耶穌基督精神的洗腳儀式，師長們以上事下，勉勵社會新鮮人，力行謙卑、真誠的態度，奉獻國家；而接受洗腳禮的12位學生代表中，包含修讀經營管理研究所博士班的現任立委陳亭妃，由該校董事長楊四海親自服務，為矚目焦點。

典禮傍晚6點在足球場展開，之前先進行校園巡禮，做4年學習生活的最後回顧，今年的畢業生有2500位，為了熱鬧歡送，長大也安排了達斯督魯碼社、無人機、火舞等表演，帶動氣氛。

校方以祈禱、聖經、勉勵等儀式，為典禮揭開序幕，接著重頭戲洗腳禮登場，為畢業生服務的師長代表，包含楊四海、創辦人黃明村、校長李泳龍、牧師莊雅棠…等，共12位。

經管所博士班、職業安全與衛生系、觀光與餐飲管理系、醫務管理系、 資訊管理、財務金融系、健康心理系、翻譯系、神學系，以及管理學院學士班原住民專班、台灣文化創意產業與創新互動設計等學士學位學程等，12位畢業生代表接受師長洗腳。

市長黃偉哲晚間趕到現場頒獎，他祝福大家鵬程萬里；馬來西亞的姊妹校砂科大也來台共襄盛舉，下午起還有國際化成果展，邀請各界見證長榮大學與世界連結的軌跡。

而今年經管所博士班的畢業生，除了陳亭妃之外，還有擅長台灣構圖的海報設計，以「寶島曼波」系列創作引起矚目的南市青年志工諮詢業師葉政忠。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法