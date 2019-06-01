要搶要快！五峰五月桃竹北展售 明天最後一天

2019-06-01 19:00

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣五峰鄉的五月桃每年可以賣到6月中，今年因氣候影響減產約一半，鄉公所用蜜桃研發的氣泡酒剛問世，搭配買一盒五月桃就送一瓶試喝的活動，今起一連2天在竹北文化公園舉辦展售會，開賣首日才到中午就幾乎被掃光，農民喜憂參半，喜的是五月桃廣受市場喜愛，憂的是明天恐怕會更加秒殺，讓他們不知該如何對晚上門的客人交代。

五峰鄉農友何德貴說，往年五月桃全鄉至少有2萬台斤的產量，今年因天候影響，剩不到1萬台斤，不過卻也因日照多，甜度達15、6度的桃子比往年要來得多，口感更加香甜好吃，儘管價格因量少而走高，市場熱度依舊很夯。

五峰鄉公所利用境內栽種的水蜜桃、五月桃等研發推出「蜜桃氣泡酒」，酒精濃度只有3％，現場只送不賣，還搭配檸檬、香草冰淇淋做成「蜜桃特調杯」，消費者只要現場買一盒五月桃就可獲送一瓶，買2盒者再可獲加送一杯特調，剛好替今天炎熱的天氣消消暑。

正因量少，五月桃今年12粒裝禮盒，售價從往年的250元調整為350元，但是買氣依舊強強滾，大約中午各攤就幾乎都被掃貨搶光，一天下來就賣了約500台斤，明天剩下能展售的量僅約200台斤。

果農擔心喜歡五月桃的饕家來晚了錯過，還特別在現場另找峨眉等其他青農，展售桶柑冰淇淋等其他在地特色農產品，提供來逛五月桃產季例行展售市集的消費者不一樣的選擇。

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