中市綠川、黎明溝水環境改善 勇奪全國水環境大賞兩項大獎

2019-06-01 19:57

〔記者黃鐘山／台中報導〕經濟部水利署「2019全國水環境大賞競賽」成績出爐，台中市綠川及黎明溝水環境改善計畫分別奪下「水漾景觀獎」與「公私協力夥伴獎」2大獎項。台中市水利局今（1）日表示，市府從提升防洪安全、水質淨化處理、景觀環境營造3大面向進行水環境改善。

評選全台水環境改善績優計畫，水利署「全國水環境大賞競賽」，除設立「水漾景觀獎」、「樂活生態獎」及「有氧淨化獎」，針對計畫執行期間各縣市與地方民眾、團體良好互動參與過程，另以「公私協力夥伴獎」獎勵，結果綠川、黎明溝水環境改善計畫脫穎而出。

水利局說，榮獲「水漾景觀獎」的綠川水環境改善計畫，從提升防洪安全、水質淨化處理、景觀環境營造3大面向著手，透過保留綠川河道兩側老樹，搭配砌石護岸並設置木棧道，整體美化河堤的人行步道，並打造書香氣息濃厚的書屋橋，營造悠閒的閱讀氛圍。

榮獲「公私協力夥伴獎」的黎明溝水環境改善計畫，規劃時就與地方進行多達9次訪談，進而廣納各界專家學者意見及地方需求，因此成功爭取前瞻基礎建設水環境計畫補助，施工期間還結合社區志工及專家學者，復育原生種綠堤與生態，創造豐富的棲地空間。

另外，市府也與學校及社區合作舉辦生態研習活動，帶領學生及民眾認識淨水植物、原生種魚類並移除外來種，與在地居民建立良好的互動關係；至於後續管理維護工作則委託黎明城鄉發展協會認養，由當地志工團體、社區居民定期巡守及環境維護工作。

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