仁愛鄉農會台灣高山茶王春茶競賽出爐 找好茶手腳要快

2019-06-01 16:55

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉農會台灣高山茶王春茶競賽成績今天出爐，特等獎由柒采松獲得，整體淘汰率為43％，較往年偏高，評審認為主要受採製茶期多雨，茶菁走水不足而影響茶湯滋味，但以往過度烘焙的缺點今年則有大幅改善，能充分掌握高山茶清香風味特色。

仁愛鄉農會台灣高山茶王春茶競賽今年參賽件數501件，於農會原鄉驛站經過3天評審，成績今天中午出爐，特等獎由柒采松獲得，頭等1至6除了頭等2為天一茗茶何建丞，其餘均由澧瀜號包辦，也備受矚目，至於頭等獎10名、金獎33名、銀獎42名、優良獎193名，本屆淘汰率為43.31％。

主審茶業改良場魚池分場長黃正宗表示，乾旱對仁愛高山茶產量影響較小，但產期延後，以致有茶農趕不上比賽報名，至於5月採製茶期雨水較多，若茶菁走水不足，茶湯易有苦澀雜味，成為淘汰率較往年偏高主因，但以往過度烘焙的缺點今年大幅改善，適當焙火才能凸顯高山茶清香風味特色，至於特等獎與頭等1則是不相上下，經2次評比，特等獎的茶湯滋味較飽滿圓潤，才脫穎而出。

農會總幹事戴錦稔指出，本月15日於農會原鄉驛站舉行頒獎展售會，春茶比賽茶價格優良獎1斤3600元、銀獎5500元、金獎7000元、頭等獎1萬2000元、頭等1至6為1萬8000元、特等獎8萬元。

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