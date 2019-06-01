中信金融管理學院首屆畢典 辜仲諒談阿嬤冤獄勉勵熱愛台灣

2019-06-01 14:11

〔記者洪瑞琴／台南報導〕中信金融管理學院今（1）日首屆畢業典禮，創辦人辜仲諒到場致詞，他以阿嬤曾遭受白色恐怖時期冤獄，淬煉出時代女性堅強意志故事，勉勵青年學子要熱愛台灣這塊土地，追求夢想、不要放棄信念。

辜仲諒說，阿嬤在白色時期政治風暴蒙受冤獄，從被判死刑丶無期徒刑到關黑牢5年，忍人所不能忍，這樣的遭遇並沒有擊垮阿嬤，反而堅持信念鼓勵他要對這塊土地付出關心，阿嬤說「心中可以不忘記，可是不要有仇恨」，他在阿嬤坎坷經歷身上，反而看到了愛與包容，深深影響他人生之路。

他還透露一段小插曲，當時發生在半夜睡夢中，他的父親和姑姑倉皇中躲難，只帶了一個小鬧鐘，什麼都沒有。他問父親原因，「事發突然，因為隔天要上學，隨手只能抱一個小鬧鐘出來！」

辜仲諒表示，早年他帶兩個弟弟到日本求學，雖然很苦很寂寞，但阿嬤的叮嚀讓他知道如何突破困難堅定前進，後來被叫回來台灣唸書，那時候台灣環境不是很好，還發生吳東亮被綁架案件，也有令他深覺許多不公平之處，可是走遍世界各國及經歷種種下來，台灣雖有缺點，但也有很濃厚人情味，充滿愛及和善，讓他從「討厭到熱愛台灣這塊土地」，阿嬤也告訴他「你要做別人所不能做的事」丶「台灣是你的國家，別人不做，你更要去做 」，這也是他創辦許多基金會，付出關懷的信念所在。

辜仲諒說，他今天站在這裡，並不是他是學校創辦人或是做了多偉大的事情，而是在這裡傳播阿嬤的種子，分享人生經驗，一定要保持夢想與信念，雖然夢想不－定達成，可是追逐夢想過程中，你會發覺這甜蜜負擔是值得的。

對於鴻海董事長郭台銘參加國民黨總統初選，辜仲諒會前受訪說，郭董是他的好朋友，理解他要參選的使命，這是件好事。

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