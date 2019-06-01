宛若第三世界！網友PO出海口「慘照」

2019-06-01 13:04

［記者謝武雄／大園報導］有網友在臉書「生態大腸花論壇」PO出照片，照片中新街溪的出海口左岸滿是廢棄布料、二手衣物，還貼文說「以為這種河流只會出現在未開發的國家，這樣的廢棄布料都丟積在河口真的很可怕」；桃園市環保局則表示，由布料老舊程度來看，可能是以往埋在出海口垃圾，被最近幾場大雨沖刷流出，今天一早已經動員環保志工清理。

環保局公關室主任井長瑞表示，根據附近民眾說法，很有可能是以往有不肖業者掩埋破爛二手衣在出海口附近，結果幾次大雨沖刷流出，但也不排除是不肖業者惡意傾倒，已經和警方合作，查看附近監視錄影帶來釐清案情；另外預估要到下午3點才會退潮，屆時才有可能到出海口清理垃圾，目前志工正在清理沙灘上的垃圾，而根據臉書PO出圖片，研判應該是在退潮時候所拍攝。

臉書PO文是以「嗨，我到了國外！但這個國外不好玩」為題，指出原本以為這種河流只會出現在未開發的國家，這樣的廢棄布料都丟積在河口真的很可怕，竟然可以踩在垃圾的布料上行走，還以為自己去了哪個國家似的，這就是台灣部分的河流和河口。這也只是廢棄物冰山的一角，桃園市新街溪出海口。

網友反應眾多，「桃園的海岸真的很令人難過，從北到南整個海岸線我找不到沒有垃圾的地方」、「這是亂倒垃圾吧」、「好慘啊！希望台灣人的環保意識和行動能趕快崛起，否則真的美麗乾淨的土地植物溪流海洋和野生動物都要絕種」。

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