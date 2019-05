麻瓜們有福了！ 6月起哈利波特將推4本短篇新作

2019-05-31 23:33

〔即時新聞/綜合報導〕喜愛「哈利波特」(Harry Potter)的粉絲們有福了!由J.K羅琳(J. K. Rowling)委託設立的電子書出版社「波特魔」(Pottermore)日前發表聲明表示將於今年內推出4本短篇系列電子書,讓讀者更深入哈利波特的魔法世界!

綜合媒體報導,電子書出版社「波特魔」日前發表聲明 分享一令人雀躍的消息,自哈利波特系列小說第一集《哈利波特:神祕的魔法石》出版20年之後,作者J.K羅琳預計將在今年6月起推出4本短篇電子書。而這4本非小說作品的靈感來自於2017年於大英圖書館舉辦的哈利波特系列展覽「哈利波特:魔法史」(Harry Potter: AHistory of Magic)。

「波特魔」也率先揭露這4本作品的封面設計,其書名及內容也都是巫師在格華茲魔法學院(Hogwarts)中會出現的讀物,分別為《穿越符咒學與黑魔法防禦術(A Journey Through Charms and Defense Against the Dark Arts)》、《穿越魔藥學與藥草學(A Journey Through Potions and Herbology)》、《穿越占卜學與天文學(A Journey Through Divination and Astronomy)》與《穿越魔法生物照顧辦法(A Journey Through Care of Magical Creatures)》 (暫譯)。其中《穿越符咒學與黑魔法防禦術》與《穿越魔藥學與藥草學》預計先在6月27推出,目前已知會有英文、法文、德文與義大利文,現在也已可於 Amazon、Apple 與 Kobo 網站預購。

想看更多新聞嗎?現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法