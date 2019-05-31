麻瓜們有福了！ 6月起哈利波特將推4本短篇新作

2019-05-31 23:33

〔即時新聞／綜合報導〕喜愛「哈利波特」（Harry Potter）的粉絲們有福了！由J.K羅琳（J. K. Rowling）委託設立的電子書出版社「波特魔」（Pottermore）日前發表聲明表示將於今年內推出4本短篇系列電子書，讓讀者更深入哈利波特的魔法世界！

綜合媒體報導，電子書出版社「波特魔」日前發表聲明 分享一令人雀躍的消息，自哈利波特系列小說第一集《哈利波特：神祕的魔法石》出版20年之後，作者J.K羅琳預計將在今年6月起推出4本短篇電子書。而這4本非小說作品的靈感來自於2017年於大英圖書館舉辦的哈利波特系列展覽「哈利波特：魔法史」（Harry Potter: AHistory of Magic）。

「波特魔」也率先揭露這4本作品的封面設計，其書名及內容也都是巫師在格華茲魔法學院（Hogwarts）中會出現的讀物，分別為《穿越符咒學與黑魔法防禦術（A Journey Through Charms and Defense Against the Dark Arts）》、《穿越魔藥學與藥草學（A Journey Through Potions and Herbology）》、《穿越占卜學與天文學（A Journey Through Divination and Astronomy）》與《穿越魔法生物照顧辦法（A Journey Through Care of Magical Creatures）》 （暫譯）。其中《穿越符咒學與黑魔法防禦術》與《穿越魔藥學與藥草學》預計先在6月27推出，目前已知會有英文、法文、德文與義大利文，現在也已可於 Amazon、Apple 與 Kobo 網站預購。

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