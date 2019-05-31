南市首條跳蛙公車橘11-1「麻豆台南直達車」 明天上路

2019-05-31 20:46

〔記者楊金城／台南報導〕大台南公車第一條跳蛙公車路線「麻豆台南直達車」橘11-1公車，將在6月1日上路營運，路線直捷、停站位少，全線行車時間可節省30分鐘，提供下營、麻豆地區居民便捷往返台南市區的公共運輸服務。

現行橘11公車從下營發車到麻豆，再往台南市區，但光是從麻豆到台南市區就要花費一個半小時以上，民眾抱怨，地方爭取實現橘11-1公車路線。

台南市交通局說，「橘11-1」公車採直捷路線，每日提供18班次（其中6班次停靠下營），由麻豆至台南市區僅停靠15個站位，直捷路線加上停靠站位少，預期可較現行橘11線下營－麻豆－台南的班次節省約30分鐘。此外，持電子票證（市民卡、一卡通、悠遊卡、iCash 2.0）刷卡搭乘大台南公車，皆享有乘車轉乘優惠，便利又經濟。

橘11-1公車今天在麻豆轉運站由台南市副市長王時思、交通局長林炎成、麻豆區長孔慶瑤等人主持通車儀式，地方如辦喜事，王時思說，「橘11-1」公車採跳蛙式停站服務，沒有站站停，可強化地方公共運輸服務的缺口，滿足搭車需求，盼提高民眾搭車意願及使用率。

市議員尤榮智、陳秋宏及吳通龍也建議橘11-1公車增設下營區中營停靠站，方便下營民眾搭乘。

交通局說，增加公車路線不會幫市府多賺錢，能服務到市民才是最重要，盼下營、麻豆區民多多支持搭乘，讓公車路線永續運行。而大台南公車捷運化政策推動7年多來，運量到去年已成長到2092萬人次創歷史新高。

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