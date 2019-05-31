台灣建築世界發光！ 東大圖資館獲全球卓越建設獎

2019-05-31 17:42

［記者黃明堂／台東報導］台東大學圖資館在2017年被國際建築師網站列為世界八美圖書館，今年又獲2019年全球卓越建設獎中的「公部門基礎建設／環境適意工程類」首獎，校長曾耀銘5月30日親赴莫斯科接受世界不動產聯盟（IABCI）頒獎。

於2014年12月8日啟用的東大圖資館書資訊館造是地下一層、地上5層的清水造型模地景式綠建築，金字塔形的外觀，斜面屋頂大量種植草皮，看起來就像一座山，也有人說像打開的書本，內部充滿自然意象，大量使用小窗，把館外美景收納為畫，書庫則像無止盡的森林，陽光能穿透，讓書「光合作用」，還可像爬山一樣，從外部走上屋頂。

這棟建築獲獎不斷，去年獲國家卓越建設獎，經由「中華民國不動產協進會」推薦送件參選，奪得全球卓越建設獎。

校方表示，東大圖書資訊館已經成為全校師生日常生活不可或缺的一部分，不只是學校的重要地標，更是許多遊客到台東觀光必訪的打卡熱點，同時提供社區服務，供台東縣民申請閱覽證。

校長曾耀銘說，圖資館獲獎不斷，這次獲得全球卓越建設獎，將不再參與各式建築獎項的角逐，將以綠建築及自然生態為基礎的校園，發展「綠色大學」。

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