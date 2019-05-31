議員批豐原葫蘆墩圳掀蓋管理荒廢 市府稱皆有維護

2019-05-31 17:35

〔記者黃鐘山／台中報導〕豐原葫蘆墩圳掀蓋景觀工程風光啟用，市議員陳清龍今（31）日在議會批評，盧秀燕市府團隊擺爛，未做管理維護，造成河內死魚、雜草比花還高等問題，引起地方反彈。市府回應，皆安排人力進行維護，並爭取中央補助強化維護能量。

豐原葫蘆墩圳流經市區，約40年前加蓋作為停車場，1.2公里的水圳隱藏地底，前市長林佳龍團隊與居民等溝通，選定三豐路一段至三民路300公尺試辦掀蓋，經費2.47億元，若成效良好，再辦理三民路至博愛街900公尺的掀蓋工程，希望打造豐原成為「水岸花都」。

葫蘆墩圳一期整治工程，結合景觀營造及綠化保水，並在步道下方設置水撲滿，實踐水資源再利用；毗鄰的豐原國小老舊校門及圍牆也加以改造並綠籬化，增添環境教育空間，並在2座廣場設置地景藝術。去年10月28日完工啟用後，頗獲民眾好評與肯定。

陳清龍質詢指出，他致力推動「水岸花都」，爭取掀蓋10年，總算踏出一步，葫蘆墩圳第一期掀蓋工程已於去年完工啟用，帶給豐原市區藍帶休憩環境，但盧秀燕團隊擺爛，近幾個月的管理維護荒廢，造成河內死魚、雜草比花還高等問題，引起不少反彈。

陳清龍表示，近來網路瘋傳葫蘆墩圳設計錯誤、抽取地下水，其實葫蘆墩圳本來就是灌溉水源，配合水利會輪灌，沒水也不需抽取地下水，水撲滿可蒐集雨水備用，若真的抽取水源，為何民眾常反映葫蘆墩圳沒水，掀蓋的前提是希望維持水圳原有的風貌。

水利局表示，葫蘆墩圳開蓋啟用，皆安排人力進行維護，並爭取中央補助經費強化維護能量，包括環境清掃、植栽維護及河道內水域整理等。日前停水期間淤泥產生臭味問題，水利局正將渠道內的部分礫石移除，減少淤泥附著及淤積，可望改善臭味產生。

另外，因為葫蘆墩圳為農業灌溉溝渠，枯水期配合水資源調度採取灌區輪流供水的「輪灌制度」，這是台灣農業灌溉渠道因應地形氣候所發展出來，具有在地特色，且富含歷史意義的制度。渠道在停止供水期間，沒有水是正常現象，日後也不再抽取地下水。

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