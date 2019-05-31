台南1至5月藍天日數69％ 近6年來最佳

2019-05-31 12:35

〔記者洪瑞琴／台南報導〕據環保署空氣品質監測資料顯示，台南1至5月份的藍天日數比例（空氣品質指標AQI≦100）達69%，台南環保局表示，創下台南近6年來最佳成績，顯示持續推動的「亮麗晴空行動計畫」，展現成效。

南市環保局長林淵淙說，台南受到地形、氣候及背風處影響，秋冬季節上風處污染物容易累積且不易擴散，導致空氣品質較容易有不良情形。

不過，台南今（2019）年1至5月份的藍天日數比例（AQI≦100）達69%，較2014年的51.3%上升了17.7%，另從PM2.5（細懸浮微粒）濃度來看，今年1至5月平均濃度較2014年同期減幅達22%，亦是歷年同期最佳。

南市環保局表示，為改善空氣污染情形，市府自2014年起推動亮麗晴空計畫，結合各單位對於各項污染源進行管制，包括近2年已補助工商業汰換200座使用重油等高污染燃料的鍋爐，預計今年底前再補助汰換210座鍋爐；近3年已淘汰14.6萬輛二行程機車及汰換1765輛高污染柴油車等。

另外，今年設置30套科技化的移動式車牌辨識系統，系統啟用3個月來，已辨識29萬輛各式車輛，針對未曾有檢測紀錄的柴油車，寄發主動到檢通知單給車主；全國首座紙錢示範專用爐將於6月啟用，新的金紙專用爐防污設備，將可大幅減少空氣中的粒狀污染物。

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