罕見手作沾水筆及沾水筆畫特展 本週末2天在姜阿新洋樓見客

2019-05-30 22:18

〔記者黃美珠／竹縣報導〕西方沾了墨就能書寫、畫畫的沾水筆，在台灣也有知音！年過7旬的書畫創作者曹昌德高中起就愛用沾水筆創作，因為它只要沾墨就能用「不會沒水」。近年他福至心靈採廢棄保特瓶做沾水筆筆尖，筆觸不論粗、細都能1筆畫、寫到底，便利和實用更讓他傾心。本週末2天假期，在新竹縣縣定古蹟姜阿新洋樓內就展出他的手作環保沾水筆及其沾水筆畫等創作，是國內不多見的沾水筆特展，錯過就只能遺憾。

這場名為「細拾日常_曹昌德手作書寫塗繪展」其實從5月中開始，就利用3個週休假期、共6天的時間「限時」開放參觀，現在只剩下本週六、日2天的機會，早上10點到下午5點開放進場，中午休息1個小時。

參觀者只要憑1個50塊錢銅板，就能同時欣賞到去年修復竣工的姜阿新洋樓，跟曹昌德前述的手工沾水筆、沾水筆水墨畫、手作木作、皮件、筆記本等的各類創作，CP值非常高。

曹昌德的畫作除有正統學院派風格，也有他最近10幾年充滿童趣、或像是複製下某個考古洞窟壁畫的奇想；就連台灣檳榔、野外水管上的水管帽也被他大改造，成為實用又好玩的創作。

姜阿新教育基金會董事長吳錫斌說，曹昌德的鋼筆畫、沾水筆畫質感非常精細，其作品輝映了姜阿新洋樓的手工集合作品。

在這個洋樓中看不到金碧輝煌，卻能見到客家鄉各種手工匠師們的手藝。除了大、小木作，細木作中的連續窗、異木鑲嵌這類細緻的雕刻工藝，在洋樓裡更是隨處可見。

姜阿新教育基金會成立的目的就是希望從事啟發教育和藝術教育，過去他們辦音樂會、美術藝術教育等，現在辦曹昌德的作品展，就是希望他的手工技藝能被看到且傳承出去。

吳錫斌說，由於古蹟不能任意釘釘子，所以就連現場的展架、展盒都是曹昌德的手作成品。

71歲的曹昌德說自己出身清寒，童年住在沒水沒電的山區，休閒嗜好就是靠畫牆。因家近軍方野戰訓練場，很多阿兵哥看他愛畫，很多人送他原子筆，只是原子筆墨水畫盡就成無用之物，那時在他小小的心靈中就希望擁有1支永遠不會「沒水」的畫筆。

後來他愛上鋼筆畫，喜歡其線條感，可隨身速寫外，最重要是可回填墨水，這讓他不再有原子筆沒水、畫作無以為繼的困擾，惟獨鋼筆粗、細線條無法在同1支筆上獲得滿足，否則一切對他來說幾乎近乎完美。

上高中後，他發現外國的沾水筆不僅具有鋼筆作畫的優點，墨水還很便宜！特別沾了墨後他就能盡情揮灑，線條粗細靠自己的力道就能控制，因此迷上沾水筆。

最近4年，他受朋友想要創作蘆葦筆的想法而觸動，嘗試用廢棄保特瓶做筆尖，試做環保沾水筆來畫畫，沒想到一試定江山，這自製環保沾水筆的筆觸大大俘虜了他的心，從此便以這樣的沾水筆從事創作。

曹昌德說，展出的東西都是他平日生活上「雕蟲小技」之物，所以用「細拾日常」為題來跟大家分享，期待他從這樣的日常中獲得的滿足和快樂，也能激發來欣賞者從自己的日常中去尋得。

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